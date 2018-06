OTSEBLOGI | Kas Saksamaa suudab alagrupist edasi murda? Võimalik on ka ülikeeruline surnud ring

Rootsi olukord on laias laastus sakslastega samasugune, ainult vastane on teine. Edasipääsuks tuleb neil Saksamaast viimases mängus parem tulemus saavutada.

Lõuna-Korea edasipääs ei ole samuti mitte võimatu: see tuleks mängu juhul, kui nad Saksamaad viimases voorus näiteks kahe väravaga võidaksid ning Rootsi samal ajal Mehhikole kaotaks. Sel juhul oleks nii korealastel, rootslastel kui sakslastel kirjas võrdselt kolm punkti, ent parem väravate vahe saadaks edasi korealased.

Võimalikud on ka väga tihedad surnud ringid: nimelt on võimalik, et esimesed kolm meeskonda või tagumised kolm meeskond lõpetavad ühe punktisumma ja täpselt samasuguse väravate vahe ja löödud väravatega. Näiteks kui nii Saksamaa kui Rootsi võidaksid täna 1:0, oleks nii Mehhikol, Rootsil kui Saksamaal kirjas kuus punkti väravate vahega 3:2. Sel juhul tuleksid mängu juba harvemini kasutatavad viigilahutajad, mis antud situatsioonis viiksid edasi Saksamaa ja Rootsi, sest neil on omavahelistes mängudes löödud enam väravaid.

Samuti tekiks kolme tiimi vaheline surnud ring siis, kui viimases voorus saaksid 1:0 võidu kirja Mehhiko ja Lõuna-Korea: sel juhul oleksid võrdselt kolme silma ja väravate vahe 2:3 peal Saksamaa, Rootsi ja Lõuna-Korea. Korealased langeksid sellises olukorras omavahelistes mängudes löödud väravate arvu tõttu välja, aga huvitaval kombel asetuksid Rootsi ja Saksamaa täiesti võrdsele pulgale ning hoolimata sellest, et sakslased võitsid omavahelise kohtumise, läheks nende vahel kaartide lugemiseks: kes kolme mängu peale vähem kaarte saab, läheb edasi. Praeguse seisuga on Saksamaal 5 kaardipunkti, Rootsil 3.

Mõlemad kohtumised algavad kell 17.00.

Optibeti koefitsiendid:

Lõuna-Korea võit - 13,50

Viik - 6,75

Saksamaa võit - 1,20

Mehhiko võit - 2,40

Viik - 3,25

Rootsi võit - 3,10