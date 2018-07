OTSEBLOGI | Kas Horvaatia lõpetab veerandfinaalis võõrustaja Venemaa ootamatult eduka teekonna?

Jalgpall MM-finaalturniiril selgitavad viimase poolfinalisti võõrustaja Venemaa ning Horvaatia.

Venemaa - Horvaatia Rakitic saadab karistuslöögi aga kindlalt üle värava. Rebic teenib 15. minutil Horvaatiale trahvikasti lähedusest karistuslöögi. Nagu võis eeldada, siis Venemaa kaitsjatel võib kiirete horvaatidega probleeme tekkida. Vahepeal on saanud Horvaatia mängu rohkem enda kontrolli alla. Kõige selle juures tõestab aga Venemaa taas, et nende vasturünnakud võivad olla ohtlikud. Mängitud 14 minutit. 7. minutil saavad nurgalöögi ka horvaadid. Lõpuks jõutakse ka pealelöögini. Akinfejevit siiski testida ei saa, kuna pall läheb üle. Venemaa on alustanud kohtumist teravalt. Dzjuba taaskord aktsioonis. Nüüd tuleb ka nurgalöök. Venemaa murrab juba teisel minutil Horvaatia karistusalasse. Ohtliku löögini siiski ei jõuta. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015656996912148480 Pall on mängus! Horvaatia on tulnud mängima tavapärasest ründavama koosseisuga ning pingile on jäänud kaitsev poolkaitsja Brozovic. Mängulises plaanis on kindlasti soosikuks Horvaatia, kuid Venemaa on kodusel MM-il olnud ettearvamatu. Kui Venemaa suudab mänguplaanist kinni pidida, siis on koduseinte toel kõik võimalik. Venelased on end sel turniiril juba ületanud, kuid horvaatidel on tegelikult sisu rohkemaks. Kas horvaadid peavad pingele vastu? Meeskonnad sammuvad väljakule. Kohe on hümnide aeg. Mängijate asetused tänases kohtumises: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015650882711629824 http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/venemaa-ja-horvaatia-veerandfinaal-ajalugu-soosib-venemaad?id=82969731 Meeskondade algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015636676360667137 Koondised on Sotšis valmis: https://twitter.com/HNS_CFF/status/1015638586509725696

Kui Horvaatiat loeti suurturniiri eel võimalike üllatajate sekka, siis Venemaa veerandfinaali jõudmine on olnud käimasoleva MM-i üheks suuremaks üllatuseks.

Alagrupiturniiril oli Horvaatia üldse üheks paremaks võistkonnaks ja nende suurpärane keskväli eesotsas Luka Modrici ja Ivan Rakiticiga töötas laitmatult. Kaheksandikfinaalis näitas Taani oskuslikult ette, et horvaatide keskväli ja ilus söödumäng on võimalik targa kaitsega edukalt kinni panna. Modric jättis taanlaste vastu lisaajal küll ka penalti realiseerimata, kuid lõpuks päästsid horvaate just 11 m karistuslöögid.

Horvaatia koondise puhul on tõdetud, et praeguse kuldse generatsiooni jaoks on sel MM-il tegemist viimase võimalusega saata korda midagi suurt. Poolfinaali jõudmine oleks nende jaoks juba suur sündmus. Seni on horvaadid mõnel suurturniiril suutnud poolfinaali murda ainult 1998. aasta MM-il, kui Davor Šukeri ja Zvonimir Bobani vedamisel saadi kolmas koht.

Kui rääkida potentsiaalsest uuest, üheksandast maailmameistrist, siis on just Horvaatia koondis Belgia kõrval selleks tiimiks, kes võiks tänavu värske tšempionina triumfeerida.