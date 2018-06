OTSEBLOGI | Kas Cristiano Ronaldo kütab ka Maroko väravavõrgu kuumaks?

Kui Portugali ja Ronaldo jaoks algas MM hästi, siis Maroko jaoks oli algus ikkagi katastroofiline. Kui MM-i eel eeldati, et marokolased võivad heal päeval äkki Portugali ja Hispaaniat kollitada, siis avamängus saadud kaotus on pannud Maroko väga raskesse seisu.

Maroko läks avamängus Iraani vastu selgelt võidu peale välja, kuid lõpuks tuli omavärava järel vastu võtta 0:1 kaotus. See tähendab, et Maroko jaoks on edasipääsulootused sisuliselt kadunud. Seega saab näha, kui suur on nende motivatsioon mängus Portugaliga. Kas üritatakse veel midagi tõestada või on neil mast juba täitsa maas?

Portugali ja Maroko kohtumine algab kell 15.00 Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID



Portugali võit 1,65

Viik 3,70

Maroko võit 6,00