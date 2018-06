OTSEBLOGI | Kas Brasiilia suudab Saksamaa õnnetut saatust vältida?

Jalgpalli MM-i E-alagrupis on tänase õhtu eel selge vaid üks asi: Costa Rica enam edasipääsule ei pretendeeri.

Kõik ülejäänu on aga vägagi lahtine: Šveits, Brasiilia ja Serbia võitlevad kahe edasipääsukoha peale, kusjuures need meeskonnad võivad lõpetada ükskõik millises järjestuses.

Täna kell 21 lähevad vastamisi Brasiilia - Serbia ja Šveits - Costa Rica.

Enne tänaseid mänge on alagrupiseis selline:

Mida on kolmel esimesel meeskonnal tarvis, et edasi pääseda?

Brasiilia viiks edasi kaheksandikfinaali see, kui Serbia vastu suudetakse kaotust vältida. Isegi kaotuse korral on neil endiselt teoreetiline võimalus edasi saada, kui selleks tuleb neil loota, et Šveits samal ajal Costa Ricale sama suurelt kaotab.

Šveitsi viiks samuti kindlalt edasi kaotuse vältimine. Üheväravalise kaotuse korral oleks neil võimalik edasi pääseda siis, kui Serbia samal ajal Brasiiliaga viigi teeb ning Serbia neist üle ühe värava rohkem ei löö (nt Šveits kaotab 1:2 ja Serbia viigistab 2:2).

Serbia vajab edasipääsuks võitu Brasiilia üle. Viigi korral viiks neid edasi see, kui Šveits samal ajal suurelt Costa Ricale kaotab.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.00.

Optibeti koefitsiendid:

Serbia võit - 6,50

Viik - 4,20

Brasiilia võit - 1,50