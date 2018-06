OTSEBLOGI | Kas Argentinat ootab juba alagrupimängude järel kojusõit? Agüero jäeti Nigeeriaga mänguks pingile

Argentina - Nigeeria, Horvaatia - Island

Uuesti Argentina formatsioon:

Edasipääsu juba taganud Horvaatia on teinud Islandiga mänguks koguni 9 muudatust algkoosseisus. Argentinat 3:0 võitnud rivistusest on jäänud koosseisu vaid Luka Modric ja Ivan Perisic. Keskkaitsesse on usaldatud Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg), kes teeb alles teise koondisemängu. Meeskondade formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011658722429603846

Argentina mängib 4-4-2 taktikaga ning algkoosseisu on edutatud Gonzalo Higuain, Angel di Maria ja Marcos Rojo. Nigeeria tuleb väljakule täpselt sama koosseisuga, mis alistas Islandi.

Meeskondade algkoosseisud on selgunud. Argentina on eelmises mängus prohmaka teinud Willy Caballero pingile saatnud, koondisedebüüdi teeb 31-aastane Franco Armani. Pingil on ka Sergio Agüero! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011651967721132032

Argentina koondisel on täna Peterburi staadionil üks pöidlahoidja juures. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/lionel-messi-naine-saabus-argentina-otsustavaks-manguks-peterburi?id=82824691