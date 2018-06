OTSEBLOGI | Kahvatu viigiga alustanud Brasiilia vajab MMil hädasti võitu

Avamängus Šveitsile iluvärava löönud Philippe Coutinho ütles, et nende jaoks on teine kohtumine justkui finaal: "See on ülioluline mäng ja me läheme kolme punkti järele. Peame võtma vastutuse ja pea külmana hoidma."



Brasiiliat ei saa täna aidata Manchester City äärekaitsja Danilo, kes sai treeningul vigastada. Teda asendab Corinthiansi paremkaitsja Fagner.

Costa-Rica kapten Bryan Ruiz usub, et meeskond on valmis brasiillastele Šveitsi kombel hambaid näitama. "Šveits surus neid keskväljal ja just seda tulebki teha, sest kõik teavad, et Brasiilia on parim just keskväljalt rünnakule minekus. Peame palli kiirelt tagasi võitma ja kontrarünnakutega nõelama," rääkis Ruiz.

Brasiilia on Costa-Ricat võitnud viimasest kümnest mängust üheksal korral, ainus kaotus pärineb 1960. aastast.

Loe veel

Costa-Rica on varem MMidel Lõuna-Ameerika meeskonda võitnud vaid korra, kui neli aastat tagasi alistati alagrupiturniiril Uruguay 3:1.

Brasiilia ja Costa-Rica kohtumine algab kell 15.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Tõenäolised algkoosseisud:

Brasiilia: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

Costa-Rica: Keylor Navas, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas, Marco Urena.

OPTIBETI KOEFITSIENDID



Brasiilia võit 1,22

Viik 6,00

Costa-Rica võit 14,00