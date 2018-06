OTSEBLOGI | Jälle VAR! Jälle penalti! Austraalia viigistas edasipääsu kindlustada üritava Taani vastu

Jalgpalli MM-i kaheksas võistluspäev algab C-alagrupi duelliga Taani - Austraalia. Esimesel on võimalus võiduga play-offi pääs kindlustada, teine vajab ellu jäämiseks hädasti positiivset resultaati.

Taani - Austraalia Austraalia on teist poolaega selgelt paremini alustanud. Rünnakutel on näha selget ideed. Tihti jõutakse ka kasti, aga viimane puude pole lihtsalt veel tulemust toonud. 52. minut: Poulsen kukub karistusalas, aga kohtunik näitab, et austraallased mängisid palli. Taani fännid teevad kätega VAR-i liigutusi. Teine poolaeg... LÄKS! Penalteid on olnud juba rohkem kui 2014. aasta MM-i alagrupiturniiri peale kokku. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1009779411875442688 Esimene poolaeg on lõppenud! Vahele üks uudis MMil aset leidnud ahistamisjuhtumist. On see jõhker seksuaalne ahistamine või feministide kisa? http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/video-naisreporter-suudistab-jalgpallifanne-seksuaalses-ahistamises-me-ei-vaari-sellist-kaitumist?id=82732125 Schmeichel oli värava puhtana hoidnud üheksa tundi ja 31 minutit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1009778451312758791 Omavärav oli lähedal, aga väravavaht Ryan suutis palli püüda. 41. minut: Eriksen teenib Taanile kasti parema nurga juures karistuslöögi. Jedinak penaltil ei eksi ja viigistab 1:1! Poulsen peab järgmise mängu vahele ka jätma. Nurgalöögi olukord vaadatakse üle. Poulsen mängis käega. PENALTI AUSTRAALIALE JA KOLLANE POULSENILE! VAR! VAR! VAR! 36. minut: Austraalia teenib juba neljanda nurgalöögi, Taanil on olnud vaid üks. Ohtu sellest siiski ei sünni. 30. minut: ärevad hetked Taani värava all. Pressingus on taanlased veidi järele andnud ja kohe pääseski Austraalia ohtlikult kasti. Eriksen blokeerib Kruse pealelöögi. Staadionil kaigub "Rossija, Rossija!" 24. minut: Jörgensen sai Austraalia kaitsjate vahel peaga löögile. Ei läinud üldse palju mööda. Väga ohtlik võimalus. Super tsenderdus Dalsgaardilt. 23. minut: Austraalia esimese kauglöögi sooritab Rogic. Madal löök läheb paremast postist kõvasti mööda. 22. minut: Taani võitis kõrge pressinguga palli ja Siski põrutas kaugelt peale. Polnud paha löök, aga austraallaste väravavaht Ryan suutis selle püüda. Austraallased heidavad nalja Taani taktika üle. Aga mis sellel siis viga on, kui see tulemust toob? https://twitter.com/TPORankings/status/1009771666518376448 Eriksen on oma viimases 15 mängus olnud osaline 18 Taani väravas. Vägev näitaja! https://twitter.com/OptaJoe/status/1009770345698603008 Olukord algas austraallaste ebaõnnestunud katsest pall kastist välja viia. Paari-kolme sööduga mängiti Eriksen kastis löögile. https://twitter.com/Football__Tweet/status/1009769661066612736 Taani asub 7. minutil 1:0 juhtima! ERIKSEN! Leckie sai peaga hästi löögile, aga suunab palli napilt väravast üle. 5. minut: terava kiirrünnaku üles võtnud Austraalia teenib oma esimese nurgalöögi Taani sai 2. minutil juba nurgalöögi. Delaney pääseb peaga löögile, aga halvasti ajastatud hüpe, pall läheb selgelt mööda. Mäng on alanud! Mängu vilistab Hispaania kohtunik, kes Meistrite liigas saatis aprillis Manchester City - Liverpooli mängus platsilt ära Pep Guardiola. https://twitter.com/btsportfootball/status/983792481648115712 Hümnide aeg. https://twitter.com/zehira84/status/1009766518098485248 Niimoodi elati Taani avamängule kaasa Kopenhaagenis: https://twitter.com/FotMob/status/1009743357822885888 Kui pikaks kujuneb Schmeicheli puhta värava seeria? https://twitter.com/OptaJoe/status/1009764567533215745 Statistika täna Austraaliale nullimängu ei tõota. https://twitter.com/OptaJason/status/1009740802245963776 Soojendus on täies hoos. Kaugel see hümnitseremooniagi enam on... https://twitter.com/heath_parkes/status/1009758467035488256 Austraallaste asetus: https://twitter.com/Socceroos/status/1009745242029895680 Taani meeskond graafiliselt: https://twitter.com/dbulandshold/status/1009752130922696706 Austraalial on väljas täpselt samasugune algrivistus nagu avamängus Prantsusmaa vastu. Meeskonna suurim täht Tim Cahill ikka pingil. Taani on teinud ühe sunnitud vahetuse. Peruu mängu avapoolajal vigastada saanud Kvisti asendab Lasse Schöne, kes pidi ka avamängus 35. minutil vahetusest sekkuma. Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FOXSoccer/status/1009749731004776448

Taani alustas turniiri laupäeval 1:0 võiduga Peruu üle, jätkates kaotuseta seeriat, mis on veninud juba 16 mängu pikkuseks. Alates 2016. aasta oktoobrikuu 0:1 kaotusest Montenegrole on teenitud üheksa võitu ja seitse viiki. Pikemad kaotuseta seeriad on MM-i meeskondadest ette näidata vaid Hispaanial (21) ja Belgial (20).

"16 mängu jooksul pole me olnud nii suure pinge all, nagu me olime mängus Peruu vastu. Nad lõid palju võimalusi ja kui Peruu seda suudab, siis suudab ka Austraalia. Seega peame olema täielikult keskendunud," ütles Taani peatreener Age Hareide, rõhutades, et kohtumise võiab meeskond, kes rohkem tahab. "Kes iganes seda võitu rohkem tahab ning on värskem ja mõtetes valmis võitlema, see võidabki."

Austraalial, nagu juba öeldud, on selg vastu seina, sest avamängus jäädi 1:2 alla Prantsusmaale. Lisaks jäädi ilma ühest oma põhimängijast, kaks roiet murdnud ja kanderaamil väljakult lahkunud poolkaitsjast William Kvistist.

Tegemist on Taani ja Austraalia neljanda omavahelse mänguga. Kolm varasemat mängu on kõik olnud sõpruskohtumised - Taani võitis neist kaks, Austraalia ühe.