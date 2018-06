OTSEBLOGI | Jaapan läks kiirelt Kolumbia vastu penaltist juhtima, vähemuses Kolumbia viigistas karistuslöögist!

Juan Cuadrado ja Yuto Nagatomo Foto: Xinhua, /Sipa USA

Teisipäeval alustab oma MM-finaalturniiri staariderohke Kolumbia koondis, kelle vastaseks H-alagrupi avamängus on Jaapan. Kolumbiat võib pidada tänavuse MM-i üheks mustaks hobuseks, kuna koondises on palju Euroopa suurklubides tegutsevaid mängijad ja samas on tegu ühtse meeskonnaga.