OTSEBLOGI JA FOTOD PETERBURIST | Vene ja Egiptuse fännid said Peterburis halva üllatuse osaliseks

Kindlasti loodab Venemaa koondis jätkata head sooritust ka Egiptuse vastu.

"Me valmistume mänguks, me treenime vastavalt plaanile," rääkis Venemaa jalgpallikoondise peatreener Tšertšessov mängueelsel pressikonverentsil. "Me õpime Egiptuse koondist rohkem tundma ning peaksime olema suutelised nende nõrkused ära kasutama."

"Igal meeskonnal on mängija, kellele tuleb eriliselt tähelepanu pöörata," lisas peatreener Tšertšessov. "Egiptusel on ühtne koondis, kuid me loomulikult mõistame, et Salah on nende tugevaim mängija."

"Me peame oma võidu pealt edasi liikuma," kommenteeris Tšertšessov Venemaa 5:0 võitu Saudi Araabia üle. "See on juba ajalugu. See oli hea tulemus, aga peame alustama uut mängu puhtalt lehelt."

Loe veel

Venemaa ja Egiptuse vahelise mängu eel ongi suurim küsimus Mohamed Salah'i tervis. Egiptuse koondise peatreener Hector Cuper ütles enne kohtumist Uruguayga, et peaaegu 100% on tõenäosus, et Salah on matši ajaks terve, kuid ründeäss vaatas mängu siiski pingilt.

Peatreener Cuper lisas pärast mängu, et usub, et Salah on järgmisteks kohtumisteks valmis. Suure tõenäosusega Salah siiski Venemaa vastu mängibki.

Egiptus suutis siiski ilma Salah'ita mängida Uruguayga vägagi võrdselt. Uruguayl oli mitmeid võimalusi mängu juhtima minna, kuid Egiptuse kaitse osutus parajaks pähkliks.

Suurepärase mängu tegi Egiptuse koondise väravavaht Mohamed Elshenawy, kes päästis mitmel korral meeskonna halvimast.

Uruguay vastu peetud mäng näitas, et Egiptus suudab kaitsta hästi, ehkki lõpuks õnnestus Uruguayl võiduvärav ära lüüa. Põhiliselt jäi Egiptusel puudu ründeteravusest, mida loodetakse parandada Mohamed Salah'i abil.

Egiptuse koondisel on vaja hädasti võitu, et oleks veel realistlik võimalus alagrupist edasi pääseda.

Venemaa ja Egiptuse kohtumine algab kell 21.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Venemaa võit 2,05

Viik 3,1

Egiptuse võit 4,1