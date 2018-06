OTSEBLOGI JA FOTOD | Argentina võitis Messi väravast avapoolaja, Islandit ähvardab kojusõit

Argentina peatreener Jorge Sampaoli on suure surve all, kuid poolkaitsja Javier Mascherano väitis, et treeneri suhted mängijatega on head. "Läbisaamine Sampaoliga on täiesti normaalne. Me pole siiani hästi mänginud ja peame tulemuste eest vastutuse võtma," märkis Macherano.

Eile väitis 1986. aastal Argentinaga maailmameistriks tulnud Ricardo Gusti, et koondise mänedžeri Jorge Burruchaga sõnul võttis Argentina jalgpalliliit Sampaolilt õiguse mänguks Nigeeria vastu algkoosseis valida.

"Mängijad valivad meeskonna, see on fakt. Kui Sampaoli tahab pingil istuda, võib ta seda teha. Kui mitte, pole ka mingit probleemi," ütles Giusti Argentina meediale.

Nigeerial piisab täna Argentina vastu ka viigist, kuid nende peatreener Gernot Rohr ütles, et kahvatult esinenud Argentinat on võimalik võita. "Ma arvasin, et see MM tuleb meie koondise jaoks liiga vara ja oleme siin õppimas. Oleme kindlasti paremini valmis 2022. aasta finaalturniiriks, kuid meil on hea võimalus Argentina alistada," sõnas Rohr.

Nigeeria on viimasel neljal MMil, kuhu nad pääsesid (2002, 2010, 2014, 2018), alati Argentinaga ühte alagruppi sattunud ja neile alati ka kaotanud. Argentina jäi viimati MMil võiduta 1934. aastal.

Viimase kahe aastaga Argentina eest 18 mänguga kokku 14 väravat löönud Lionel Messi pole sel finaalturniiril veel skoori teinud.

Island versus Horvaatia

Islandil on suur küsimärk keskkaitsja Ragnar Sigurdssoni kohal, kes sai Nigeeriaga mängus peavigastuse. Horvaatia peatreener Zlatko Dalic teeb ilmselt põhikoosseisus mitu vahetust. Kuna nii Ivan Rakitic, Ante Rabic, Sime Vrsaljko, Mario Mandžukic, Marcelo Brozovic kui Vedran Corluka on mängukeelust ühe kollase kaardi kaugusel, võivad nad täna pingile jääda.

MMi debütandi Islandi peatreener Heimir Hallgrimsson: "Olime Horvaatiaga kvalifikatsiooniturniiril vastamisi ja võitsime neid kodus. Seega saame vähemalt selle enesekindluse endaga tänasele mängule kaasa võtta."

Viimati jõudis MMi debütant alagrupiturniirilt edasi 2010. aastal, kui sellega sai hakkama Slovakkia.

Horvaatia alustas finaalturniiri kahe võiduga ka 1998. aastal, kus lõpuks jõuti välja poolfinaali.

Delfi vahendab kell 21.00 algavad mängud otseblogi vahendusel.

Tabeliseis:

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Argentina - Nigeeria mäng:

Argentina võit 1,50

Viik 4,45

Nigeeria võit 6,00

Horvaatia - Islandi mäng:

Horvaatia võit 2,20

Viik 3,30

Islandi võit 3,35