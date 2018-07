OTSEBLOGI | Inglismaa läks dramaatilisel kombel penaltist Kolumbia vastu juhtima!

Jalgpalli MM-i kaheksandikfinaalide ehk isegi kõige põnevam kohtumine leiab aset viimasena: täna õhtul kell 21 lähevad Moskvas Spartaki staadionil vastamisi H-alagrupi võitja Kolumbia ja G-grupi teine meeskond Inglismaa.

Kolumbia - Inglismaa Maguire saab ka peaga löögile, aga pehmelt ja värava katusele. Inglased on õhus selgelt üle olnud. Inglased saavad nurgalöögi. Kas läheb jälle madinaks? https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014229504833867777 Lingard võtab kollase kaardi. Inglane tegi Carlos Sanchezele haiget. Mitmete vigade ja haigetsaamispauside tõttu on nüüd tempo ikka päris alla tõmmatud. Värskelt Lerma asemele vahetusest sekkunud Bacca võtab endale samuti kollase kaardi. Kolumblastel hakkab vaikselt katus ära sõitma. Inglased saavad Youngi kauge karistuslöögi järel jälle väga hea võimaluse, ent pealöök lendab lõpuks üle värava. Maguire'i teesklemise kohta protestimise eest saab Falcao kollase kaardi. Neli aastat tagasi piisas samuti kuuest väravast, et parimaks väravalööjaks tulla - toona sai selle au mäletatavasti James Rodriguez. Kane'i kuues värav viib ta viiki kuulsa Gary Linekeriga. Ükski inglane pole varem ühel MM-il rohkem löönud.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1014227291180806150 Stones teeb Falcaole vea ning nüüd on kolumblane keskväljal pikali. Mängu temperatuur on taas päris kõrgele tõusnud. ...SEES! INGLISMAA JUHIB 1:0! Kane lööb pärast pikka-pikka praadimist... Tundub, et penalti püsib. Kane läheb lööma - viis väravat on tal sel turniiril juba kirjas... Jordan Henderson saab veel kollase kaardi väikese peanõksu eest Mina vastu. Kolumblased vestlevad veel kohtunikuga. Praegu ei ole veel selgust, kas VAR on asjast oma arvamuse kujundanud. VAR vaatab selle asja nüüd kindlasti üle. Olukord oli päris kummaline. PENALTI INGLISMAALE! Youngilt väga hea karistuslöök väravaesisele, ent Sanchez saab viimasel hetkel pea vahele. Maguire ja Kane olid juba valmis tagumise posti juures palli väravasse koksama. Carlos Sanchez elab Kane'il seljas ning saab ka kollase kaardi! Arias teeb õhuvõitluses Kane'ile liiga ning saab kollase kaardi. Mäng on endiselt närviline ja kompiv. Nagu ka mõne tunni taguses Rootsi - Šveits mängus - siia oleks väravat vaja! Vahetusi ei tehtud. Teine poolaeg algas! Mängijad on tagasi platsil. Tõotab tulla väga pinev kolmveerandtund. https://twitter.com/OptaJoe/status/1014220547964751875 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014220716265426945 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014220991948607488 Poolajavile! Päris omapärane avapoolaeg lõppes 0:0 viigiga. Dele Alli on nüüd pikali. Tundub, et ta sai mänguolukorras Falcao jalaga halvasti pihta. Quintero saab poolaja lõpus veel löögile, aga Pickfordile see probleeme ei valmista. Napilt mööda! Trippier saab nüüd lõpuks lööma minna. Kogu jant on vaat et kolm minutit kestnud. Kohtunik näitab Barriosele praegu kollast kaarti, mis jätab ta järgmisest mängust kõrvale. Nonii - Barrios puksib müüris Hendersonile peaga vastu lõuga ning Liverpooli mees kukub maha. Mängijad nõuavad VAR-i, Hendersonil on vist isegi veri lahti. Karistuslöök Inglismaale väga heast kohast! Cuadrado rammib õlaga Maguire'it ning inglane vastab sellele väikese tõukamisega, aga kohtunik piirdub väikese vestlusega. Trippier teeb Falcaole vea ning temperatuur väljakul mõneks hetkeks pisut tõuseb. Youngi karistuslöögi järel saab Inglismaa järjekordse korneri. Selles vallas seis 0:4. Nüüd on mäng pisut rahunenud. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014212434142416896 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014211601191358465 Hea võimalus inglastele! Trippieri tsenderdus paremalt äärelt leiab tagumise posti juures Kane'i, kuid ta peab palli ründama sedavõrd kehvas asendis, et suunab selle värava katusele. Mäng on alanud mõnusalt tempokalt. Inglased on agressiivsed. Inglismaa saab kümnenda minuti lõpetuseks juba oma kolmanda korneri, ent John Stones teeb võitluses vea ning midagi ohtlikku sellest ei sünni. Ospina püüab nurgalöögi ning avab kiirrünnaku, ent Trippier paneb sellele piduri peale. Young lööb otse peale, Ospina pareerib. Uus tsenderdus toob nurgalöögi. Inglismaa saab karistusala kõrvalt karistuslöögi - Mina mängib Sterlingu vastu palli käega. Läksime! Hümnide aeg. Meeskonnad on valmis! Tiimide asetused:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014204826882859009 Kolumbia fänne peaks staadionil olema vaat et mitu korda rohkem kui inglasi.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014200042452934657 James Rodriguez ei ole täna isegi pingil mitte!https://twitter.com/5liveSport/status/1014194735848796166 https://twitter.com/HeigoTeder/status/1014188900896604167 Kolumbia superstaar James Rodriguez täna ei alusta!https://twitter.com/Football__Tweet/status/1014190863453491200 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014189526250471424 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014188217774542851 Inglismaa algkoosseis on olemas! Gareth Southgate saadab platsile täpselt sama rivistuse nagu esimeses alagrupimängus Tuneesia vastu.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014186348239048704

Kuigi paljud Inglismaa fännid olid väga rahul, et meeskond viimases alagrupivoorus Belgiale kaotas ja seeläbi "nõrgemasse" tabelipoolde potsatas, seisavad inglased fakti ees: viimati suudeti jalgpalli suurturniiril mõni play-off mäng võita 2006. aasta MM-il, kui kaheksandikfinaalis David Beckhami väravast Ecuador alistati. See oli 12 aastat tagasi!

Kolumbia on samal ajal eelmise MM-i veerandfinalist, kes andis kaheksa seas lahingu võõrustajamaale Brasiiliale. Kolumblaste talisman James Rodriguez näib olevat tänase matši eel oma säärevigastusest vähemalt osaliselt paranenud ning valmis väljakule jooksma - ent kui ta seda siiski pole, näitasid alagrupimängud, et Kolumbia on ilma temata selgelt haavatav.