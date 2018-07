OTSEBLOGI | Inglismaa kohtub Kolumbiaga, kes sai mängu eel kehva uudise

Jalgpalli MM-i kaheksandikfinaalide ehk isegi kõige põnevam kohtumine leiab aset viimasena: täna õhtul kell 21 lähevad Moskvas Spartaki staadionil vastamisi H-alagrupi võitja Kolumbia ja G-grupi teine meeskond Inglismaa.

Kolumbia - Inglismaa Mäng on alanud mõnusalt tempokalt. Inglased on agressiivsed. Inglismaa saab kümnenda minuti lõpetuseks juba oma neljanda korneri, ent John Stones teeb võitluses vea ning midagi ohtlikku sellest ei sünni. Ospina püüab nurgalöögi ning avab kiirrünnaku, ent Trippier paneb sellele piduri peale. Young lööb otse peale, Ospina pareerib. Uus tsenderdus toob nurgalöögi. Inglismaa saab karistusala kõrvalt karistuslöögi - Mina mängib Sterlingu vastu palli käega. Läksime! Hümnide aeg. Meeskonnad on valmis! Kolumbia fänne peaks staadionil olema vaat et mitu korda rohkem kui inglasi. James Rodriguez ei ole täna isegi pingil mitte! Kolumbia superstaar James Rodriguez täna ei alusta! Inglismaa algkoosseis on olemas! Gareth Southgate saadab platsile täpselt sama rivistuse nagu esimeses alagrupimängus Tuneesia vastu.

Kuigi paljud Inglismaa fännid olid väga rahul, et meeskond viimases alagrupivoorus Belgiale kaotas ja seeläbi "nõrgemasse" tabelipoolde potsatas, seisavad inglased fakti ees: viimati suudeti jalgpalli suurturniiril mõni play-off mäng võita 2006. aasta MM-il, kui kaheksandikfinaalis David Beckhami väravast Ecuador alistati. See oli 12 aastat tagasi!

Kolumbia on samal ajal eelmise MM-i veerandfinalist, kes andis kaheksa seas lahingu võõrustajamaale Brasiiliale. Kolumblaste talisman James Rodriguez näib olevat tänase matši eel oma säärevigastusest vähemalt osaliselt paranenud ning valmis väljakule jooksma - ent kui ta seda siiski pole, näitasid alagrupimängud, et Kolumbia on ilma temata selgelt haavatav.