OTSEBLOGI | Horvaatia pääses Nigeeria omaväravast juhtima, Modric lõi penaltist teise

Jalgpalli MM-i kolmanda päeva saadavad õhtusse D-alagrupi teises mängus kohtuvad Horvaatia ja Nigeeria. Kell 22 Kaliningradis toimuva kohtumise toob Delfi lugejateni otseblogi vahendusel.

Jalgpalli MM: Horvaatia - Nigeeria 78. minut: Horvaatia vahetab - Ante Rebic välja, Mateo Kovacic sisse. 77. minut: äsja vahetusest sekkunud Leicesteri ründaja Iheanacho saab karistusalas löögile, aga pall läheb meetri jagu paremast postist mööda. 2:0! Luka Modric ei eksi. Kindlalt pall alla vasakusse nurka. Viies penalti täna juba! https://twitter.com/OptaJoe/status/1008084935050170370 PENALTI HORVAATIALE! Nurgalöögi ajal elatakse Mandžukicil seljas. Kollane kaart William Troost-Ekongile. 66. minut: Viktor Moses kukub karistusalas võitluses Striniciga, aga penaltit oleks siit Nigeeriale palju loota. Korraks laiutab käsi, aga ükski teine mees tema protestiga ei ühine. Nigeeria teeb ka esimese vahetuse, kui 62. minutil lahkub väljakult Arsenali poolkaitsja Alex Iwobi ja tuleb asemele Moskva CSKA ründaja Musa. 60. minut: Horvaatia vahetab - Kramaric välja, Interi poolkaitsja Marcelo Brozovic sisse. 60. minut: Horvaatia väravavaht Subasic peab püüdma Odion Ighalo pealöögi. Nigeerlased teevad enda üle nalja. https://twitter.com/TrendsOfNigeria/status/1008074211666153472 49. minut: Viktor Moses murrab end karistusalla, aga lööb selgelt väravast mööda. Kas Nigeeria ärkab lõpuks üles? Teine poolaeg on alanud! Esimene mäng sel MM-il, kui kumbki meeskond avapoolajal väravale pealelööki kirja ei saa. Viimati juhtus selline asi 2014. aastal Horvaatia - Mehhiko mängus. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008074403517730816 Esimene poolaeg on lõppenud. Viimased kuus kohtumist MM-idel, milles Nigeeria on kaotusseisu jäänud, on nad ka kaotanud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008071912696754176 39. minut: imeline tsenderdus Rakiticilt vasakult äärelt, aga Kramarici pealöök trahvikasti keskelt läheb napilt üle värava. Mandžukici pealöök oli väravast välja minemas, kuid nigeerlase jalg jäi ette. Läheb kirja Etebo omaväravana. Horvaatia läheb 32. minutil nurgalöögist 1:0 juhtima! Foto: Reuters/Scanpix Mängu esimese kollase kaardi teenib 31. minutil Rakitic, kes tõmbas keskväljal maha Mosese. Modrici tsenderdus tagumisse posti ebaõnnestus ja oli Nigeeria 19-aastasele väravavahile Uzohole kerge saak püüda. Kõigi aegade noorima MM-i väravavahiga siiski tegu pole. Auväärt teine koht. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1008056658889728002 19. minut: Horvaatia teenib 30 meetri pealt karistuslöögi. 16. minut: Veel üks kauglöök Horvaatialt. Seekord lööb vasakust postist meetri jagu mööda Andrej Kramaric. 14. minut: esimene hea võimalus Horvaatial! Mullu Tallinnaski käinud Ivan Perisic põrutab karistusala äärelt napilt üle värava. Hästi välja mängitud olukord, mitte mingi juhuslikult jala peale sattunud pall. 11. minut: Horvaatia fännid lasevad vilet, sest Nigeeria on liiga kaua palliga olnud. Nigeeria on alates 1994. aastast kõige rohkem MM-idel osalenud Aafrika koondis. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008052689492725761 Tänane väljakukohtunik tuleb Brasiiliast: https://twitter.com/ojobabatundeiso/status/1007908467527610368 Mäng on alanud! Nigeeria teenib kohe esimesel minutil 30 meetri karistuslöögi. Riho Mägi: Võidab Horvaatia 3-1 Hümnide aeg. Koosseisud ka graafiliselt: https://twitter.com/GusLineups/status/1008048151301967872 Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008048968167763971

Nigeeria näol on tegemist selle turniiri noorima koondisega. Meeskonnas on 18 mängijat, kes pole kunagi jalga MM-finaalturniiri murule tõstnud. Nii suure võistluse hõngu on varem nuusutanud vaid kapten John Obi Mikel (Tianijn TEDA), Ahmed Musa (Moskva CSKA), Victor Moses (Chelsea), Ogenyi Onazi (Trabzonspor) ja Kenneth Omeruo (Chelsea).

Huvitava statistilise faktina on välja toodud, et iga kord, kui Nigeeria on MM-i Euroopa koondise vastu alustanud, on nad mängust võidukana väljunud. Viimati šokeeriti 1998. aastal Prantsusmaal skooriga 3:2 Hispaaniat.

Horvaatia ainus kogemus MM-il Aafrika riikide vastu pärineb 2014. aastast, kui Brasiilias alistati 4:0 Kamerun.

Horvaatia paneb noorele satsile vastu tõelise staaride armee. Kaptenina juhatab Horvaatia koondises vägesid 32-aastane Madridi Reali keskväljatäht Luka Modric. Kogenud tegijatest on endiselt kandvas rollis poolkaitsjad Ivan Rakitic (FC Barcelona), Ivan Perišic (Milano Inter), ründaja Mario Mandžukic (Torino Juventus) ning väravavaht Danijel Subašic (AS Monaco).