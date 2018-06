OTSEBLOGI | Hispaania tuli Maroko vastu kaotusseisust välja, Portugal juhib Iraani vastu, Ronaldo eksis penaltil!

Jalgpalli MMil selguvad täna õhtul edasipääsejad ka B-alagrupis. Kell 21.00 kohtuvad Hispaania ja Maroko ning Portugal ja Iraan.

Kahe vooru järel on Hispaanial ja Portugalil võrdselt 4 punkti, Iraanil 3 ja edasipääsulootused kaotanud Marokol 0 punkti.

Portugal - Iraan ja Hispaania - Maroko Iraani ohtlik kontrarünnak toob neile nurgalöögi. Iraanlane võidab küll peavõitluse nurgalöögil, kuid kaitsjad suudavad nii palju segada, et löök pole ohtlik. Ronaldo ei suuda penaltit realiseerida! Iraani väravavaht Ali Beiranvand tõrjub! Ja ongi penalti Portugalile! Ronaldole tehti karistusala joonel viga, kuid vile vaikib. VAR vaatab olukorra üle. Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. Hispaania - Maroko statistika eeldaks hispaanlaste eduseisu, kuid mäng püsib viigis. Avapoolaja statistika näitab, et Portugal juhib teenitult. Portugal on võitnud Iraani vastu avapoolaja 1:0. Hispaania ja Maroko mäng on poolajaks viigis 1:1. Hetkeseisuga ootaks hispaanlasi 1/8-finaal Uruguayga, Portugalil Venemaaga. Portugal lööb Iraanile 1:0! Tänaseks algkoosseisu usaldatud Ricardo Quaresma keerab palli karistusala joonelt parema jala välisküljega tagumisse nurka. Suurepärane värav! Maroko rünnak lõppeb Hakim Ziyechi kauglöögiga, kuid üle. Maroko mehed on saanud juba 40 minutiga neli kollast kaarti. Ronaldo lõi 39. minutil kaugelt peale. Väravavaht oli valvel ja püüab. Nii lõi Maroko 1:0. Iraani karistuslöök paremalt kasti nurgast - Saeid Ezatolahi pääseb vabalt peaga löögile, kuid otse värava keskele puurivaht Rui Patriciole sülle. Portugal-Iraan püsib 0:0. Iraanlased mängivad selgelt kontrarünnakute peale. Hetkeseis: David de Gea näitab, kui tähtis see kiire viigivärav oli. Nii lõi Isco värava eest 1:1. Hetkseisuga võidaks alagrupi Hispaania, sest nende väravate vahe on 5:4, Portugalil 4:3. Ja Hispaania viigistab koheselt - Isco lööb värava eest 19. minutil 1:1! Hea eeltöö tegid Andres Iniesta ja Diego Costa. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011314573188747264 Maroko lööb 14. minutil Hispaania vastu 1:0! Sergio Ramos kaotas keskväljal palli ja Khalid Boutaib pääses väravavahiga üks-ühe vastu ja realiseeris olukorra! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011312966803877888 Iraani pikk audivise Portugali värava alla, kuid Aasia koondise mängija teeb kastis vea. Iraani väravavaht ja keskkaitsja ei suuda kokku leppida, kes palli ära lööb ning värav jääb tühjaks! Portugali mees ei suutnud kaugelt tühja väravat tabada. Iraani fännid ootavad imet: Maroko kaitse eksib 4. minutil, kuid pääseb ehmatusega. Isco ei suutnud karistusalasse jooksnud Iniestat üles leida. Iraani ohtlik kontra, kuid kauglöök läks täiega rappa! Aga väike häirekell Portugalile. Keskväljal ei või nii kergelt palli kaotada. 3. minutil Ronaldo murrab karistusalasse ja lööb kolme mehe vahelt peale. Iraani värvavaht tõrjub! Arvatavasti tahavad nii Hispaania kui Portugal Uruguayd vältida ja seetõttu alagrupi kindlasti võita, et mängida 1/8-finaalis Venemaaga. MÄNGUD ON ALANUD! Cristiano Ronaldo on löönud Portugali koondise viimased viis väravat MMidel. Kes ütles, et üks mees ei suuda meeskonda tassida? Kõlavad hümnid. Kohe läheb mänguks. Iraan pole finaalturniiridel kunagi Euroopa meeskonda võitnud. Senisest seitsmest mängust on saadud üks viik ja kuus kaotust. Ja eelmises mängus Hispaaniaga ei suutnud Iraan teha värava raamidesse mitte ühtegi lööki. Mitu väravat Cristiano Ronaldo täna kõmmutab? Ja Hispaania püsib kaotuseta juba 22 mängu järjest, neist on võidetud 15. Portugal ja Iraan kohtuvad MMil teistkordselt - 2006. aastal võitsid portugallased Cristiano Ronaldo ja Deco väravatest 2:0. Selline on tabeliseis enne tänaseid otsustavaid mänge. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011298039523430403 Portugal tegi lausa kolm vahetust: Bernando Silva, Joao Moutinho (kes on haigestunud) ja Goncalo Guedes täna ei alusta, nende asemel Leicester City Adrien Silva, AC Milani Andre Silva ja Besiktasi Ricardo Quaresma. Hispaania on teinud võrreldes Iraani mänguga ühe vahetuse. Thiago Alcantara pääses algkoosseisu Lucas Vazquezi asemele. Ja siin Portugal - Iraani algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011292616342818818 Hispaania - Maroko algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011288113283510272

PORTUGAL VERSUS IRAAN

Portugalil on suur küsimärk poolkaitsja Joao Moutinho kohal, kes on haigestumise tõttu mitu treeningut vahele jätnud. Edaspääsuks võitu vajaval Iraanil on puudu Olympiakose kaitsja Ehsan Hajsafi, kes vigastas Hispaaniaga mängus reielihast.

Arvatakse, et Portugali eelmises mängus kahvatu esituse teinud Raphael Guerreiro maandub tänaseks vahetusmeeste pingile.

Portugali peatreener Fernando Santos: "Oleme vaadanud ka kõiki Iraani kvalifikatsioonimänge, nad on väga hästi organiseeritud meeskond. Neil on kogenud mängijad, kes on osalenud kahel MMil. Mängijaid on ka suurtest liigadest - Hispaaniast, Kreekast ja Venemaalt. Minu arvates on Iraan Aasia parim meeskond. Peame valmis olema raskeks mänguks, Hispaania vastu näitasid nad end kontrarünnakutel väga ohtlikust küljest. Me ei arva, et oleme juba pooleteise jalaga 16 parema hulgas ning see ongi väga hea."