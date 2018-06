OTSEBLOGI | Euroopa lahing Kaliningradis - kas Serbia tagab edasipääsu?

Jalgpalli MMi avamängus Costa Ricat võitnud Serbia meeskond kohtub reede õhtul Kaliningradis šveitslastega, kes tegid avavoorus üllatuslikult 1:1 viigi Brasiiliaga.

Serbia on küll maailma edetabeli põhjal selle alagrupi kõige nõrgem meeskond, kuid tänane võit tagaks neile juba pääsu 16 parema hulka. Hetkel on Brasiilial 4, Serbial 3, Šveitsil 1 ja Costa Rical 0 punkti.

Serbia - Šveits Kolarovi tsenderduse järel tekib Serbial ka esimene poolvõimalus. Šveitsi kaitsjad suudavad ohtliku olukorra karistusalas ära klattida. MÄNG ALGAS! Peakohtunikuks on täna sakslane Felix Brych. Tegemist on muuseas juristiga. Ja sellise sarnase formatsiooniga tulevad Serbia - Šveitsi meeskonnad mängule: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010215764144676866 Neymar jagas täna õhtul oma ootamatule reaktsioonile selgitusi. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/neymar-avaldas-pohjuse-miks-ta-tanase-voidu-jarel-nutma-puhkes?id=82746997 Kõlavad hümnid. Meenutuseks, kuidas samas alagrupis Brasiilia täna dramaatilise võidu võttis. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/interaktiivne-graafik-brasiilia-sai-lisaminutite-varavatest-ulitahtsa-voidu?id=82734583 Tere, jalgpallisõbrad! Serbia - Šveitsi algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010208170340503552

Mängu eelvaade:

Serbia pole varem iseseisva riigina kunagi MMil play-offi jõudnud, kuid endine Jugoslaavia suutis seda viimati 1998. aastal.

Kui Serbia peatreeneri Mladen Krstajici käsutuses on teise vooru matšiks kõik MMile sõitnud mängumehed, siis šveitslaste juhendaja Vladimir Petkovic ei osanud veel eile öelda, kas eelmises kohtumises vigastada saanud Valon Behrami on mängukõlbulik. Brasiilia vastu võimsa esituse teinud Behrami venitas reielihast ja pidi 70. minutil mängust lahkuma.

Behramist sai eelmise mänguga ühtlasi esimene Šveitsi jalgpallur, kes on osalenud neljal MM-finaalturniiril (2006, 2010, 2014, 2018).

Petkovic tunnistas pressikonverentsil, et on nördinud, et tema hoolealused ei saanud avamängu eest piisavalt kiita. Tema sõnul jõudis selle asemel meediasse brasiillaste nutulaul, et šveitslased mängisid liiga füüsiliselt.