OTSEBLOGI | Eelmise MM-i üllataja Costa Rica võtab vastu Serbia

Tänavuse turniiri avamängu eel ei oska Costa Ricalt sarnast vägitükki keegi eriti oodata. E-alagrupis peetakse neid Serbia, Brasiilia ja Šveitsiga võrreldes kõige nõrgemaks tiimiks.

Kui Costa Rica põhijõud on suuresti samad, kes viimasel MM-il, siis Serbia on finaalturniiril tagasi kaheksa aasta pikkuse pausi järel ja rivistuses on mitmeid mehi, kes krooniti 2015. aastal U20 vanuseklassi maailmameistriteks.

Loe veel

Praegu tundubki, et Serbia koondis on taas tõusuteel. Tiimis on endiselt kogenud kaitsjad Branislav Ivanovic (Peterburi Zenit) ja Aleksandar Kolarov (AS Roma) ning poolkaitsja Nemanja Matic (Manchester United). Uute staaridena nähakse Aleksandar Mitrovici (Fulham) ja Sergej Milinković-Savićit (Rooma Lazio).

Serblaste eelmisele peatreenerile Slavoljub Muslinile sai saatuslikuks soovimatus mängitada Milinkovic-Savicit. Nüüdne juhendaja Mladen Krstajic saigi ülesandeks tuua kiiremini esindustiimi 2015. aasta maailmameistreid ja seni on see edu toonud. Toonase võistkonna üks säravamaid mehi oli just Milinkovic-Savic.

Serblased olid MM-il viimati suures mängus 1990-ndatel, kui 1990. aastal jõuti veerandfinaali ning 1998. aastal kaheksandikfinaali. Parimateks saavutusteks on 1930. ja 1962. aasta neljandad kohad.

Costa Rica ja Serbia kohtumine algab kell 15.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID



Costa Rica võit 4,60

Viik 3,30

Serbia võit 1,90