OTSEBLOGI | Cavani viis Uruguay juba 7. minutil Portugali vastu juhtima!

Kui Santos tõi välja Uruguay pealiku Tabareze, siis viimane rõhutas vastaste ründestaari Cristiano Ronaldo tähtsust. "Ta on üks maailma parimaid ründajaid. Tal on ilmselgelt suur potentsiaal ning pole kahtlustki, et ta on selle meeskonna liider. Pole olemas ühtegi mängijat, kes teda üksi suudaks ohjes hoida. Diego Godinist üksi ei piisa, me peame töötama kollektiivselt, et tema mõju meeskonnale piirata," lausus Tabarez.

Huvitavaid fakte:

* Uruguay ja Portugal kohtuvad teineteisega kolmandat korda, MM-il esimest korda. Viimane kohtumine jääb aastasse 1972, kui Rio de Janeiros Maracana staadionil tehti 1:1 viik. 1966. aastal sai Portugal Oeirases 3:0 võidu.

* Kui penaltiseeriad välja arvata, on Portugal viimasest 17-st mängust suurturniiridel kaotanud vaid ühe (võidetud on 8 ja viigistatud 8 mängu), kui 2014. aasta MM-il jäädi 0:4 alla Saksamaale. Viimased kolm MM-i play-off kohtumist on aga Portugal kaotanud väravate vahega 1:5.

* Alates sellest, kui kaheksandikfinaale MM-il mängima hakati (1986), on Uruguay selles faasis välja langenud kolmel korra neljast (1986, 1990 ja 2014), olles edasi pääsenud vaid 2010. aastal Lõuna-Koread alistades.

Loe veel

* Sel MM-il värava puhtana hoidnud Uruguayle on tehtud vaid kuus pealelööki väravale. Viimane Lõuna-Ameerika meeskond, kellele esimeses neljas MM-i mängus väravat ei löödud, oli Brasiilia 1986. aastal.

* Kõik viis Uruguay väravat on löödud standardolukordadest (3 nurgalöökidest, 2 karistuslöökidest, neist omakorda üks löögist otse väravale). Portugali viimasest neljast väravast kolm on löödud karistusalast väljaspoolt.

* Cristiano Ronaldo pole Portugali eest veel MM-i play-off faasis väravat löönud, olles selles arvestuses kuival olnud 424 minutit.

OPTIBETI KOEFITSENDID

Uruguay võit - 2.85

Viik - 2.85

Portugali võit 2.95