OTSEBLOGI | Belgia läks iluväravast Inglismaa vastu juhtima!

Inglismaa - Belgia; Panama - Tuneesia

Inglased teevad ründava vahetuse: Trent Alexander-Arnold välja, Danny Welbeck sisse.

Samal ajal lööb Panama väga ilusa värava, aga kohtunik vilistab vea ning see ei loe!

Belgia vahetab: Kompany sisse, Vermaelen välja.

Inglismaa ei suuda esimest korda MM-i alagrupis üheski kohtumises taga nulli hoida.https://twitter.com/OptaJoe/status/1012417378062356485

Inglased on nüüd natuke aktiviseerunud. Kas leitakse viigivärav?

Taas on kena kombinatsioon see, mis tuneeslastele värava toob. Wahbi Khazri on see, kes väravaesiselt palli tühja võrku torkab.

TUNEESIA LÄHEB ETTE! 2:1!

MILLINE VÕIMALUS! Marcus Rashford pääseb Vardy söödust Courtois'ga silmitsi, ent väravavaht saab näpud vahele ning suunab palli napilt mööda! Inglaste seni parim šanss.

Tuneesia väravavaht on pikali maas ning arstid on platsil. Varuväravavahte pingil enam pole!

Vahepeal uudiseid ka Panama-Tuneesia kohtumisest: Panama kapten ja kangelane, 99-kilone keskkaitsja Roman Torres sai viga ning vahetati välja.

Loftus-Cheekilt hea jooks karistusalasse, aga Courtois pareerib tsenderduse.

Noor Alexander-Arnold virutab müüri.

Inglismaale karistuslöök väga heast kohast. Beckhamit enam tiimis pole...

Kena kombinatsioon ning Fakhreddine Ben Youssef virutab väravaesiselt palli võrku! 1:1!

TUNEESIA VIIGISTAB!

Januzaj võtab paremal äärelt palli, võtab kaitsjad ette ning saadab ülimalt kauni vasaku jala löögi otse ristnurka!

Adnan Januzaj virutab sellise maasika, et hoidke toolist kinni!

BELGIA JUHIB! MILLINE VÄRAV!

Tuneesia omavärav oli ka muud moodi ajalooline - see oli MM-ide 50. läbi aegade.https://twitter.com/OptaJean/status/1012407616142823425

Teised poolajad algasid!

Inglismaa teeb poolajal vahetuse: Maguire sisse, Stones välja.

45 minutit täitub ning kohtunik vilistab Inglismaa - Belgia mängus poolaja lõppenuks. Suhteliselt tühi kolmveerandtund, kuigi esimeste mänguminutite põhjal oleks võinud tulevärki oodata.

Hea tsenderdus inglastelt, nurgalöök saagiks.

Väga hea võimalus Tuneesial viigistamiseks, ent pealöök lendab napilt väravast mööda, riivates peaaegu posti.

Panama tabamus läheb kirja tuneeslaste omaväravana. Selle turniiri kaheksas omavärav!

Jose Rodriguezi kauglöök võtab rikošeti ning maandub võrgus! Tuneesia on küll pigem mänguohje enda käes hoidnud, ent nüüd on Panama ees!

PANAMA JUHIB!

Veel üks kollane Belgiale - Dendonckerile. Hoiatuste arvestus on praegu kolmega Inglismaa kasuks.

Vaikus eetris. Mäng on maha rahunenud, samal ajal on teises mängus Tuneesia ja Panama vahel olukord pisut lahtisem.

Fellaini saab nurgalöögijärgselt ka madalalt proovida, et klaaritakse pea väravajoonelt!

Lõpuks natuke elu mängu: belglaste keskkaitsja Boyata purjetab palliga kasti välja ning teenib korneri.

Belgia on nüüd mängu natuke rahustamas. Esimeste minutite hoogsus on asendunud kerge seisakuga. Publik on rahutu ja vilistab.

Esimene kollane kaart! Youri Tielemans selle võtab. Tuletame meelde, et kui tänane mäng viigiga lõpeb, otsustab alagrupi esimese ja teise koha saatuse Ausa Mängu reiting, mis seisnebki kollaste ja punaste kaartide arvus. Nüüd on belglastel kaarte grupifaasis neli, inglastel kaks.

Nagu loodetud: Inglismaa ja Belgia mäng on päris tempokalt alanud. Pingevabalt saavad meeskonnad mõnuga mängida.

Milline segadus Inglismaa värava all! Januzaj hea tsenderdus pikendatakse Fellaini poolt väravaesisele ning seal jääb see Pickfordi sekkumisest hoolimata lahtiseks ning käib isegi väravajoonel, aga skoor jääb muutumata!

Tielemans! Mäng on alanud päris ägedalt. Belgia poolkaitsja virutab 25 meetrilt palli lati all ning Pickford peab sekkuma! Tema õnneks tuli löök suhteliselt värava keskele.

Inglastel juba šanss, kui Vardy terav pall osutub Courtois'le probleemseks.

Mängud algasid!

Hümnide aeg. Mänguks on kõik valmis!

Inglased saadavad täna väljakule peaaegu oma noorima MM-koosseisu üldse.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1012389930998419456

Siin koosseisud ka asetustena:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012384044116570112

Panama - Tuneesia koosseisud:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012378933189316608

"Duubliga" tuleb peale ka Belgia. Pisivigastusega maadlev Lukaku puhkab, põhirivistuses on näiteks Thorgan Hazard, Mousa Dembele, Adnan Januzaj ja mitmed teised varumehed.

Nagu eelnevalt sahistatud, tulebki Inglismaa küllaltki huvitava rivistusega peale. Algkoosseisus alustavad näiteks nooruke Trent Alexander-Arnold, võimaluse saavad veel näiteks Eric Dier, Fabian Delph ja Jamie Vardy. Harry Kane alustab pingilt.

Tänaõhtuse keskse mängu koosseisud!https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012378315343253504