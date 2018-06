OTSEBLOGI | Austraalia jäi truuks eelmise mängu algkoosseisule, Taani tegi ühe sunnitud vahetuse

Jalgpalli MM-i kaheksas võistluspäev algab C-alagrupi duelliga Taani - Austraalia. Esimesel on võimalus võiduga play-offi pääs kindlustada, teine vajab ellu jäämiseks hädasti positiivset resultaati.

Taani - Austraalia Niimoodi elati Taani avamängule kaasa Kopenhaagenis: https://twitter.com/FotMob/status/1009743357822885888 Kui pikaks kujuneb Schmeicheli puhta värava seeria? https://twitter.com/OptaJoe/status/1009764567533215745 Statistika täna Austraaliale nullimängu ei tõota. https://twitter.com/OptaJason/status/1009740802245963776 Soojendus on täies hoos. Kaugel see hümnitseremooniagi enam on... https://twitter.com/heath_parkes/status/1009758467035488256 Austraallaste asetus: https://twitter.com/Socceroos/status/1009745242029895680 Taani meeskond graafiliselt: https://twitter.com/dbulandshold/status/1009752130922696706 Austraalial on väljas täpselt samasugune algrivistus nagu avamängus Prantsusmaa vastu. Meeskonna suurim täht Tim Cahill ikka pingil. Taani on teinud ühe sunnitud vahetuse. Peruu mängu avapoolajal vigastada saanud Kvisti asendab Lasse Schöne, kes pidi ka avamängus 35. minutil vahetusest sekkuma. Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FOXSoccer/status/1009749731004776448

Taani alustas turniiri laupäeval 1:0 võiduga Peruu üle, jätkates kaotuseta seeriat, mis on veninud juba 16 mängu pikkuseks. Alates 2016. aasta oktoobrikuu 0:1 kaotusest Montenegrole on teenitud üheksa võitu ja seitse viiki. Pikemad kaotuseta seeriad on MM-i meeskondadest ette näidata vaid Hispaanial (21) ja Belgial (20).

"16 mängu jooksul pole me olnud nii suure pinge all, nagu me olime mängus Peruu vastu. Nad lõid palju võimalusi ja kui Peruu seda suudab, siis suudab ka Austraalia. Seega peame olema täielikult keskendunud," ütles Taani peatreener Age Hareide, rõhutades, et kohtumise võiab meeskond, kes rohkem tahab. "Kes iganes seda võitu rohkem tahab ning on värskem ja mõtetes valmis võitlema, see võidabki."

Austraalial, nagu juba öeldud, on selg vastu seina, sest avamängus jäädi 1:2 alla Prantsusmaale. Lisaks jäädi ilma ühest oma põhimängijast, kaks roiet murdnud ja kanderaamil väljakult lahkunud poolkaitsjast William Kvistist.

Tegemist on Taani ja Austraalia neljanda omavahelse mänguga. Kolm varasemat mängu on kõik olnud sõpruskohtumised - Taani võitis neist kaks, Austraalia ühe.