Omapärane tippmark: MM-il löödi värav avapoolaja 51. minutil

Al Faraj saatis palli penaltipunktilt väravasse, kui avapoolaega oli mängitud koguni 50 minutit ja 36 sekundit. Tegemist on kõige hilisema ametliku väravaga alates 1966. aasta MM-finaalturniirist.

Märkimisväärset juhtus selles kohtumises veel, kui Egiptuse algkoosseisus jooksis platsile 45 aasta ja 161 päeva vanune väravavaht Essam El Hadary. Temast sai läbi aegade kõige vanem mängija MM-finaalturniiridel. Debüüt läheb tema puhul veel ajalooraamatutesse seetõttu, et ta suutis tõrjuda penalti. Enda karjääri esimesel MM-mängul on seda koos temaga suutnud teha ainult neli väravavahti.

4 - Essam El Hadary has become the 4th goalkeeper to save a penalty on his World Cup debut since 1966:



🇪🇬 El Hadary v Saudi Arabia in 2018



🇮🇸 Halldorsson v Argentina in 2018



🇺🇸 Meola v Czechoslovakia in 1990



🇵🇪 Quiroga v Scotland in 1978



