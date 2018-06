Nigeeria peatreener usub, et Argentina alistab ka Prantsusmaa

Nigeeria jalgpallikoondise peatreener Gernot Rohr usub, et tema meeskonna MMil konkurentsist tõrjunud Argentina suudab kaheksandikfinaalis suurfavoriidi Prantsusmaa alistada.

"Usun, et Argentinal on hea võimalus sel MMil midagi tõeliselt suurt korda saata. Neil on järgnevalt mäng Prantsusmaaga ja see saab olema tõeliselt põnev matš. Kui Argentina jätkab samasuguse võitlusvaimuga, siis on neil hea võimalus edu saavutada," sõnas Rohr pärast Nigeeria 1:2 kaotust.

"Meil on väga noor koondis ja kogemustest jäi seekord puudu, kuid nelja aasta pärast oleme väga tugevad. Tahan Nigeeria poolehoidjaid tänada, kes võtsid ette niivõrd pika teekonna, et meid toetada. Meil on parimad fännid!" lisas 64-aastane sakslane.