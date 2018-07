Neymar võttis esimest korda pärast MM-i teesklemise teemal sõna

Brasiilia jalgpallikoondise staarründaja Neymar tunnistas läbi Gilette'i reklaamklipi, et kipub teinekord veaolukorras üle mängima.

"Võite arvata, et ma liialdan. Vahel ma tõesti liialdan. Aga tõsi on see, et ma kannatan väljakul palju," ütles Neymar pühapäeval avaldatud videos, mida näidatakse reklaamipausidel Brasiilia telekanalites.

Jalgpalli MM-i järel tehti palju juttu Neymari teesklemisoskustest, kuid pallivõlur ise oma tegutsemist kommenteerida ei soovinud.

"Kui ma intervjuusid andmata lahkun, ei ole see sellepärast, et ma ainult võitudest loorbereid tahan lõigata, vaid sellepärast, et ma pole õppinud teile pettumust valmistama. Kui ma näin ebaviisakas, ei ole see sellepärast, et ma olen rikutud poiss, vaid sellepärast, et ma pole õppinud, kuidas olla frustreeritud."

Ta lisas reklaamis, et tema stiiliga käib kaasas "vahel maailma võluda, teinekord aga närvi ajada".

"Ma võitlen, et hoida elus poissi enda sees, kuid mitte väljakul. Võite arvata, et ma kukun liiga palju, aga tõsi on see, et ma ei kuku. Ma lagunen koost. See teeb haiget rohkem kui opereeritud hüppeliigesega tehtud sammud," ütles ta.