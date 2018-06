Neymar: ma poleks enda eest iialgi 222 miljonit maksnud

Brasiilia jalgpallikoondise superstaari Neymari sõnul oli 222 miljonit, mille eest Pariisi Saint-Germain ta mullu FC Barcelonast ostis, üle mõistuse suur summa, mida ta ise klubijuhi asemel enda eest kunagi maksnud poleks.

"Ma ei ole selle üleminekusumma ega fakti üle, et ma olen kõigi aegade kalleim jalgpallur, uhke. See on lihtsalt raha, mitte enamat. Ma ei saa sinna midagi parata. Isiklikult oleksin ma enda eest vähem maksnud," ütles Neymar väljaandele Spox.

"Tahtsin alati eriline olla. See oli mu eesmärk juba varajases eas - tegelikult juba hetkest, kui ma hakkasin klubi eest jalgpalli mängima ehk 11-aastaselt. See võib kõlada kohmakalt, aga sellest ajast saadik olen ma püüdnud iga päev paremaks saada."

"Olen uhke, et olen oma lapsepõlve unistuse täitnud. See on minu jaoks kõige tähtsam. Mängijana pead sa end alati tõestama. Lihtsalt üleminekusummale viitamine sind ei aita, samuti ei näita see midagi su tegelike oskuste kohta," lisas Neymar.