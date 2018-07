"Nende jaoks on see nagu duši all šampoon..." Sakslased imestavad aine üle, mida Vene jalgpallurid väljakule minemise eel kasutavad

Saksamaa väljaanded Bild ja Süddeutsche Zeitung imestavad selle üle, et kodusel MM-il veerandfinaali jõudnud Venemaa koondise jalgpallurid nuusutavad vahetult enne platsile minekut nuuskpiiritust.

Isegi teleülekannetest oli näha, kuidas Vene koondislased mängu eel, vahetult enne teist poolaega ning ka vahetusest sekkudes korra midagi nuusutasid ning seejärel platsile läksid. Kui sakslased uurisid Vene jalgpalliliidult, mida pallurid nuusivad, vastati neile, et tegu on nuuskpiirituse ehk ammoniaagi lahusesse kastetud vatipallikestega.

"Täpselt samamoodi kasutavad Vene jalgpallurid duši all šampooni ning joovad vett, kui neil on palav," seisis humoorikas vastuses.

Süddeutsche Zeitung kirjutab, et kuigi tegu pole keelatud ainega, ei ole nuuskpiiritus tegelikult sugugi nii tavaline kui šampoon duši all ning et venelaste vastus näitavat, kui ähmi täis minnakse siis, kui neile esitatakse küsimusi, mis neile ei meeldi.

Tegelikult on spordis nuuskpiirituse kasutamine küllaltki levinud - lisaks sellele, et selle abil aidatakse viga saanud mängijatel toibuda, kasutatakse seda tihti aladel, mis nõuavad lühiajalist tugevat pingutust, nagu näiteks tõstmine ja jäähoki.