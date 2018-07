Nelja ja poole aasta pärast näeme hoopis teistsugust jalgpalli MM-i

Venemaal toimunud finaalturniirile on joon alla tõmmatud ning nüüd heidetakse pilgud juba järgmiste maailmameistrivõistluste poole. Võrreldes lõppenud jõuprooviga saab järgmina olema hoopis teistsugune. Ja seda igas mõttes.

Tavapäraselt tuleb jalgpalli MM-i oodata neli aastat, kuid nüüd on ootamise aeg koguni neli ja pool aastat. Tegemist saab olema esimese põhjapoolkera mõistes talvel mängitava finaalturniiriga. Seni on kõik toimunud ikka mais, juunis ja juulis. Kataris pannakse pall mängu 21. novembril. Maailmameister selgub vähem kui nädal enne jõule ehk 18. detsembril. Kuna MM peetakse keset klubihooaega, siis turniir on tavapärase 32 päeva asemel 28 päeva pikkune.