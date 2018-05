Neli aastat tagasi täpselt Saksamaa võitu ennustanud FIFA arvutimängu loojad teatasid, kes seekord maailmameistriks tuleb

Populaarse FIFA videomängu looja EA Sports tuleb homme välja oma MM-finaalturniiri mänguga ning selle eel lasti mängumootoril kogu turniir simuleerida, et näha, keda võitjaks ennustatakse.

EA Sports on varem mitmel korral suurte spordisündmuste eel sellisel viisil täpselt ennustanud: neli aastat tagasi prognoositi näiteks täpselt seda, et jalgpalli maailmameistriks tuleb Saksamaa. NFL-i videomäng Madden on samal ajal viimasest 13 Super Bowli võitjast täpselt ennustanud lausa üheksa.

Suuri üllatusi FIFA 18 aga tänavuselt MM-finaalturniirilt ei eelda. Alagrupiturniiril alistab näiteks A-grupis Venemaa napilt Egiptuse, Argentina jääb D-grupis aga Horvaatia järel teiseks, samal ajal kui Island peab alagrupiturniiri järel kotid pakkima.

Kaheksandikfinaalis langesid nii Cristiano Ronaldo kui Lionel Messi: Portugal pidi tunnistama Uruguay, Argentina Prantsusmaa paremust. Tuttav saatus ootas ka Inglismaad, kes langes penaltitega Kolumbiale.

Veerandfinaali suurimaks üllatuseks oli Brasiilia langemine Belgiale, samal ajal kui Saksamaa ja Prantsusmaa alistasid vastavalt Kolumbia ja Uruguay. Horvaatia langes samal ajal Hispaaniale.

Poolfinaalides suutsid sakslased 3:1 alistada Hispaania, samal ajal kui Prantsusmaa oli 2:1 üle Belgiast.