NÄDALA ÄMBER: Lufthansa pidi kustutama jalgpalli MM-i reklaamklipi, mis filmiti Ukrainas

Saksamaa lennufirma Lufthansa vabandas esmaspäeval palju pahameelt tekitanud jalgpalli MM-i reklaamklpi pärast, mis filmiti tegelikult Venemaaga sõjajalal olevas Ukrainas.

Klipp, mille Lufthansa oma kodulehelt ja sotsiaalmeedia kanalitest eemaldas, kujutab endast kahte Saksamaa fänni Moskvasse reisimas, plaaniga teha sama, mis neli aastat tagasi Brasiilias ehk tulla maailmameistriks.

Mehed jalutavad 36-sekundilises klipis läbi vihmase pargi ning jõekaldal. Reklaamis on püütud jätta mulje, et tegevus toimub Moskvas, kuid inimesed on neis ära tundnud Kiievis Berezniaky rajoonis asuva kiriku ning Dnipro jõe.

"Saime esimeste kommentaaride järel aru, et olime mõnede inimeste tundeid haavanud. Meil on kahju ja vabandame selle pärast," seisis Lufthansa pressiteates.

Lennufirma sõnul filmiti klippi Kiievis logistilistel põhjustel, mis olevat reklaaminduses tavapärane praktika.

Lufthansa apsule reageeris ka Ukraina välisminister Pavlo Klimkin, kes süüdistas firmat pettuses. "Ma mõistan, miks Lufthansa eelistas filmida Ukrainas, mitte Venemaal. Siin on ilus ja turvaline. Aga see ei õigusta pettust," kirjutas ta Twitteris. "Pakkun välja, et Lufthansa võiks siit saadud materjale kasutada oma Kiievi lendude reklaamimiseks."