Müsteerium: mis juhtus 1998. aasta MM-finaali eel Ronaldoga? Mis oli terviserikke põhjuseks?

Ronaldol ja Brasiilial jäi 1998. aastal MM-tiitel võitmata. Siiski on ta kahekordne maailmameister. 1994. aastal võitis ta 17-aastase vahetusmehena MM-tiitli ning 2002. aastal tüüris ta kaheksa väravaga Brasiilia viiendat korda maailmameistriks. Lisaks mängis Ronaldo veel 2006. aastal MM-il, kus ta aitas kolme väravaga Brasiilia veerandfinaali. Kokku on ta MM-idel löönud 15 väravat. Rohkemat on suutnud ainult Miroslav Klose 16 tabamusega.