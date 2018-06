Murepilved Belgia kohal: kahe mänguga neli väravat löönud Romelu Lukaku jätkuvalt trauma küüsis

Romelu Lukaku (paremal) on vigastusega hädas.

Belgia jalgpallikoondise ründetäht Romelu Lukaku vaatas teist päeva järjest koondise treeningut kõrvalt. Lukakut segab kerge hüppeliigese vigastus.

Lukaku tegi hüppeliigsele viga eelmise nädala kohtumises Tuneesia vastu, mille Belgia võitis 5:2. Senise kahe kohtumisega on Lukaku arvel juba neli väravat ja väravaküttide pingereas jagab ta selle näitajaga Harry Kane'i järel teist kohta. Kane'il on seni koos viis väravat. Cristiano Ronaldol on sarnaselt Lukakule neli tabamust.

Inglismaa ja Belgia kohtuvad neljapäeval Kaliningradis. Seni on mõlemal kahest mängust kirjas kaks võitu ja omavaheline matš selgitab grupi võitja saatuse.

Belgia koondise peatreener Roberto Martinez teatas neljapäevase matši eel, et nad lähevad kindlasti mängima võidu peale, kuid ühegi palluri vigastusega ta riskima ei hakka.