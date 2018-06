Moskvas levib raskekujuline futboliidiepideemia

Kõlab ehk pateetiliselt, aga jalgpalli MM-finaalturniir on suure Venemaa suures pealinnas loonud tõelise rahvaste sõpruse. Kesklinn, iseäranis Punane väljak, on täis tuhandeid jalgpallifänne, kõigil seljas oma lemmikute särgid, paljudel kaasas suured lipud.

Peale vaatamisväärsuste imetlemise tehakse üksteisega pilti, heidetakse keelebarjäärist hoolimata nalja ja tuntakse ennast lihtsalt hästi. Jalgpallivõistlused ilmestavad kogu kesklinna ja MM-iga seotud telke, putkasid ja viitasid on võimalik näha iga nurga peal.