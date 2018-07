Moskva haiglasse ravile läinud Horvaatia võtmemängija võib MM-finaalist eemale jääda

Horvaatia jalgpallikoondise võtmemängija Ivan Perišic võib eemale jääda pühapäeval toimuvast MM-finaalist.

Sel finaalturniiril seni kaks väravat löönud ning ka poolfinaalis Inglismaa koondise väravavõrku sahistanud Perišicile teeb muret reievigastus.

29-aastane Perišic tegi matšis Inglismaaga viga enda vasaku reie tagaküljele ning riietusruumi lahkus ta juba suure jääkotiga jalal. Kuna horvaadi trauma osutus piisavalt tõsiseks, siis käis ta neljapäeval Moskvas ka haiglas ravi saamas.

Horvaatia koondise peatreener Zlatko Dalic tõdes seepeale kodumaa meediale, et praegu on liialt vara veel järeldusi teha.

“Mehed tegid suurepräase tulemuse ja jõudsid MM-finaali. Täna puhkame ja taastume. Ma ei ole valmis veel meeste seisundist rääkima. Meil oli juba Inglismaaga peetud matši eel palju probleeme, kuid keegi ei kurtnud,“ sõnas Dalic.

Perišic ise tõdes, et nemad tahavad pühapäevases finaalis prantslastele kätte maksta 1998. aasta MM-i eest, kus Prantsusmaa alistas poolfinaalis 2:1 Horvaatia.

“Prantsusmaa lõpetas toona meie teekonna. Seetõttu on meil lisamotivatsioon. Nemad on küll favoriidid, kuid anname endast parima, et neid üllatada. Meil on taastumiseks kolm päeva aega,“ sõnas Perišic.