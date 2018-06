Mohamed Salah on vigastusest taastunud ja saab mängida juba Egiptuse esimeses mängus

Mohamed Salah on Meistrite Liiga finaalis saadud õlavigastusest taastunud ja saab mängida Egiptuse eest nende MM-i avamängus Uruguay vastu, teatab Liverpool FC koduleht.

Mängueelsel pressikonverentsil rääkis Egiptuse jalgpallikoondise peatreener Hector Cuper, et Salah on valmis mängima Uruguay vastu.

"Ma võin peaaegu 100%-lise kindlusega öelda, et Salah mängib homme, kui just ei juhtu midagi ettenägematut viimasel minutil," ütles Cuper pressikonverentsil.

"Me püüame teha teda võimalikult enesekindlaks," lisas Cuper. "Arstid on andnud talle võimaluse mängida. Ma tean Salah'd hästi. Ta ei karda. Kui ta otsustab mängida, on selge, et tema tervis on korras ja ma usun, et kõik läheb hästi."

Egiptuse esimene mäng MM-il toimub 15. juunil Uruguay vastu. A-alagruppi kuuluvad lisaks Egiptusele ja Uruguayle ka Venemaa ja Saudi Araabia.