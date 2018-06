MMi-i KOLUMN | Enar Jääger: eks Argentina sai aru, et neil natuke vedas edasipääsuga

Kas Nigeeria oleks saanud täna midagi teisiti teha – raske öelda. Usun, et nad andsid endast kõik. Argentina oli palliga kontrollivam, Nigeeria proovis palli saades kiirrünnakutele üles ehitada. Esimesel poolajal oli neil vaid mõni üksik hetk, aga nagu öeldud, siis teisel poolajal olid nad päris ohtlikud. Võib-olla siis jäigi puudu just lõpetamisest viimasel kolmandikul, sest kui see oleks õnnestunud, oleksid nad võinud Argentinat päris korralikult haavata. Nüüd jäi aga endal löömata ja Argentina lõi ise ära.

Nüüd edasises faasis ei saa Argentina ühele mehele ehk Lionel Messile lootma jääda, sest jalgpall on meeskonnamäng. Nad peavad terve meeskonnaga paremini mängima, rohkem tahtma ja rohkem kirge mängu panema. Eks nad said praegu aru, et neil natuke vedas, et edasi said, aga järgmine vastane Prantsusmaa on aste kõrgemal ja nad peavad väga-väga palju paremini mängima.