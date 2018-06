MM-ilt eemale jäänud Sane: olen pettunud, aga tulen tagasi tugevamana!

Lõppenud hooajal kõikide sarjade peale kokku 14 väravat löönud ja 17 resultatiivset söötu andnud Manchester City ääreründaja Leroy Sane teatas, et tuleb kogu olukorrast tugevamana välja.

Paljude jaoks oli suur üllatus, et Joachim Löw otsustas suurepärast hooaegu teinud 22-aastase sakslase lõplikust MM-ile minevast koosseisust välja jätta.

„Suur aitäh kõigile, kes on saatnud mulle toetavaid sõnumid eile ja täna,“ teatas Sane oma Twitteri kontol. „Ma olen loomulikult pettunud, et olen sunnitud MM-ilt eemale jääma, aga pean seda otsust aktsepteerima ja ma annan endast kõik, et tulla tagasi veelgi tugevamana. Soovin Saksa koondisele ainult parimat. Võitke see tiitel ära!“