MM-i PÄEVIK | Kas Lõuna-Ameerika gigandid lõpetavad lõpuks Euroopa võimutsemise?

Neljapäeval avapaugu saava turniiri eel peetakse üldse kõige suuremaks soosikuks just Brasiiliat. Ainus viiekordne maailmameister ja viimati 2002. aastal triumfini jõudnud brasiillaste koosseis teeb sel korral kõigile silmad ette. Ühtegi nõrka liini neil tegelikult ei ole. Ja aina enam tundub, et nende suurim staar Neymar on MM-iks imelises hoos. Üha tihedamini tuleb silme ette võrdlus just 2002. aastaga, kus vigastusest taastunud Ronaldo tüüris imelise mänguga Brasiilia MM-tiitlini.

Loe veel

Kui Brasiilia lööb sel korral ühtsusega, siis Argentina loodab peamiselt ikkagi Lionel Messile. 24. juunil 31-aastaseks saava Messi jaoks on algav MM viimane suurturniir. Seega on klubijalgpallis kõiki tiitleid mitmekordselt võitnud Messi jaoks tegemist viimase võimalusega võita midagi suurt ka koondisega. Seega on Argentinaga seoses kõigi huulil küsimus, kas Messi suudab teha midagi sarnast nagu tema kuulus kaasmaalane Diego Maradona 1986. aastal ehk viia mitte just kõige talendikama ja ühtlasema koondise MM-tiitlini.

Kas keegi võiks lisaks Brasiiliale ja Argentinale kõigutada Euroopa trooni? Järgmiste variantidena kerkivad esile kahekordne maailmameister Uruguay ja Kolumbia. Mõlemal on head koosseisud ja lootused korralikuks turniiriks, kuid nende triumf kuuluks juba väiksemat sorti imede valdkonda.