MM-i märksõnad: penaltid ja omaväravad

Käimasolev jalgpalli MM-finaalturniir on toonud vaatajateni palju penalteid ja omaväravaid.

Venemaa ja Egiptuse kohtumises saatis palli enda väravasse egiptlane Ahmed Fathi. See oli sel turniiril juba viiendaks omaväravaks. Rohkem omaväravaid on löödud ainult ühel MM-il – 1998. aastal Prantsusmaal löödi kuus omaväravat. Siinjuures tasub lisada, et suurem osa turniiri on Venemaal alles ees.

Lisaks omaväravatele on sel turniiril olnud palju ka penalteid. Kokku on käimasoleval MM-il jagatud juba kümme penaltit. Seni on neist väravasse löödud kaheksa. Ainsad eksijad on tulnud Lõuna-Ameerikast.

5 - There have been five own goals at World Cup 2018 - only in 1998 have there been more at a #WorldCup tournament (6). Whoops. #RUS #EGY #RUSEGY — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2018