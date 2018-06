MM-i KOLUMN | Teet Allas: võtmeküsimuseks jääb Hispaania talendi realiseerimine

Teine poolaeg algaski taas Hispaania meeletu tahtega lüüa kiirelt värav, kuid hoopis iraanlased said oma senise parima võimaluse. Pikast audist tagasi põrkunud pall virutatati iraanlaste poolt nagu kahurikuul hispaanlaste värava suunas. Kogu Hispaania rahvas oli korraks ehumunud, kuid pall ei olnud nende õnneks väravas. Pall vuhises napilt mööda ning David de Gea oleks olnud võimetu. Kuid kohe järgmisel hetkel oli pall juba teisel pool väljakut ja esimest korda leitud Costa sai õnnega pooleks kirja oma kolmanda värava sellel MM-finaalturniiril.

Iraanlased pidid seejärel hakkama riske võtma. Värav muutis totaalselt mängu ning mehed, kes terve senise mängu jooksul polnud palliga saanud mängida, olid leidnud viisi, kuidas ohtlikud olla. Korra saadi ka pall väravasse ning pulsid olid laes, kuid otsuseks suluseis ning tabloole jäi Hispaania üheväravaline eduseis.

Hispaania oli seejärel rünnates edukam ja ohtlikum vasaku ääre kaudu, kus võeti julgelt üks-ühele iraanlaste paremkaitsjat ette ja tekitati omi võimalusi. Selge oli see, et miski polnud veel selge, sest Iraan suutis kaitses ikka veel endast maksimumi anda ja samal hetkel leiti veel jõuvarusid, et rünnata.

Mõlemad meeskonnad suutsid ka kohtumise lõpus ühtlase pillide puhumise saatel, mis üsna imelikku suminat tribüünilt tekitas, suure hingega rünnata. Iraan üritas nõelata ja sai ka mitmeid häid võimalusi, kuid Hispaania vastu jäi sellest siiski väheseks... Suurem võttis oma.

Kas Hispaania laeks võib jääda (vaid) poolfinaal?

Diego Costa värav andis eilsele mängule väga palju juurde, sest teine poolaeg oli oluliselt tempokam ja pealtvaatajatele atraktiivsem. Suured staarid pidid kõvasti pingutama, sest Iraan näitas meeskondlikult korralikku mängu.

Hispaanlaste jaoks on edasisel turniiri võtmeküsimuseks see, et kas oma mängu suudetakse veelgi kiiremaks, mitmekülgsemaks ning efektiivsemaks muuta, sest seni pole nad eriti veenvad olnud. Võimalik, et selles on oma osa enne finaalturniiri toimunud treenerivahetusel, aga samas oli ka põhimängijatel väga pikk hooaeg ning lisaks ei saa alahinnata ka surve all mängimist, kui oma rahvas ootab võitu. Usun, et nende kvaliteet viib neid siiski tänavu poolfinaali, aga mis saab edasi? Eks me näe!