MM-i KOLUMN | Sander Puri: au Rootsile!

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Mehhiko - Rootsi kohtumise järel jagas emotsioone Sander Puri.

Täna astusid Jekaterinburgis väljakule kaks meeskonda, kes teadsid, et vähemalt üks neist pääseb alagrupist edasi. Au Rootsile, kes läks mängima enesekindlalt ja sai alagrupis esikoha.

Rootslased alustasid mängu võimsalt. Nad oli selgelt paremini häälestatud ja kuigi avapoolajal jäid väravad löömata, siis juba esimese 20 minutiga oli neil arvukalt võimalusi skoor avada. Eriti avaldasid muljet rootslaste standardolukorrad, kus tuleb esile nende võimsus.

Mehhiko soovis samuti palli hoida ja justkui tundus ühel hetkel, et mäng läheb nende kontrolli alla, kuid Rootsi tuli, nägi ja võitis! Nad olid täna väga ohtlikud ja suutsid mehhiklasi karistada.

Kes oleks osanud ette näha?

Viisime oma tiimiga Waterfordis läbi ühe huvitava loosimise, kus kõik mängijad said turniiriks nii-öelda oma meeskonna. Mina tõmbasin endale Saksamaa ja ei suutnud oma õnne uskuda. Ja nüüd...

Samuti poleks osanud vast Mehhiko ette näha kolme stsenaariumit. Esiteks seda, et pärast kahte mängu ja kuute punkti pole kindlustatud edasipääsu. Teiseks, et pärast avapoolaja 0:0 kaotatakse tänane mäng 0:3 ja lisaks seda, et pärast 0:3 kaotust saadakse uudis, et siiski ootab ees play-off!