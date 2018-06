MM-i KOLUMN | Raio Piiroja: parem võttis jõuga ära

Salahiga käib hetkel kaasa üks „aga“. Äsja mainitud finaalist on üsna palju aega möödas. Üks asi on mängida hästi, kui jalg on nii-öelda soojas, teine asi on tulla küllaltki pika pausi pealt.

Suarez tegigi pausi?

Kui Salahil on käsil kohustuslik paus, siis tundub, et Luis Suarez on vahepeal puhkusega tegelenud. Tavaliselt lööb ta suure osa võimalustest ära, aga ju siis ei olnud täna tema päev. Avapoolajal mängiti minu hinnangul tema peale liialt palju. Raske öelda, kas seda tehti justkui aukartusest, aga vahepeal jäi mulje, et natuke vägisi topiti seda palli tema lähedusse.

Kuigi Suarez oli roostes, siis teisel poolajal oli näha, et teised tema ümber hakkasid paremini mängima ja lõpuks saadi standardolukorrast võit. Jose Maria Gimenezt keegi kasti üksi ei unustanud – mitmed mehed läksid palli peale ja kaks tükki olid tal ka otse kehas. Õnne on ka vaja, aga sellegipoolest hea ajastus, täpne löök ja võimas sooritus!