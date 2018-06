MM-i KOLUMN | Mihkel Uiboleht: kahjurõõm ja Kroos-artig

Mõni minut hiljem, nüüd juba kangelase staatuses jäi Kroosil üle tunnistada: kahjurõõm, mida ajakirjanduses ja erinevate "asjatundjate" suust pärast kaotust Mehhikole sai tunda, kummastas. Eufooriaks või liigseks rahuloluks pole pärast esmaste tunnete jahtumist nüüdki mingi põhjust, kinnitavad ühiselt kõik Saksamaa koondise mängijad ja sealne ajakirjandus. Rõõmu saab tunda kolme punkti üle, aga kõik teavad, et vaid edasipääs alagrupist on maailmameistrile kohane.

On hiliste väravate MM-finaalturniir: 71 senisest tabamusest 15 on löödud pärast 85. minutit.

Paslik on lõpetada Gary Linekeri, endise Inglismaa tippjalgpalluri ja tänase ajakirjaniku säutsuga, kus ta arendab edasi oma varasemat mõtet Saksamaa ja jalgpalli kohta:

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow f*king win. (Jalgpall on lihtne mäng, 22 meest ajavad palli taga 82 minutit ja Saksamaa saab punase, nii et 21 meest ajavad palli taga 13 minutit ja lõpuks Saksamaa kuidagi ikka võidab).