MM-i kolumn | Mihkel Aksalu: oli teada, et rootslased on kaitses head

Kui vaadata enne mängu seda, et rootslastel oli viimasest 11st kohtumisest 7 nullimängu, siis oli teada seda, et rootslased on väga head kaitse poole peal, kuigi suurt väravatesadu sealt oodata ei olnud. Rootslastel puudub selline suur nimi Ibrahimovici näol, kes sellistes mängudes võiks palju väravaid lüüa. Selles mõttes tulemus ja mängupilt oli oodatud, kuigi ma ootasin võib olla Lõuna-Korea poolt seda, et nad pressivad kõrgemalt ja entusiastlikumalt. Nad olid vastu võtnud sellise otsuse, et nende pressing on suhteliselt madalal, mis võib olla võttis ka nende tähtmängija, Soni võimalused olukordi luua. Ta pidi alustama rünnakuid või, kui rünnakud algasid, siis nad algasid nii madalalt, et Tottenhami mängumehel läks nii palju jõudu kaitsetöö peale, et kui rünnakud algasid, siis sealt ei tulnud midagi.

Korea väravavaht

Väga muljetavaldav esimene mäng Korea väravavahilt. See esimese poolaja tõrje oli väga hea, aga sealt oleks pidanud Rootsi ikkagi juhtima minema. Löögisooritus Bergi poolt ei õnnestunud ja Lõuna-Korea õnneks väravavaht tõrjus selle, aga sealt kohast peaks ikkagi ära lööma.

Järgmised mängud olulised

Sakslaste jaoks on seis väga keeruline. Rootsiga mäng on nende jaoks nüüd väga tähtis. Kui rootslased suudaksid sakslaste vastu viigi välja mängida, siis see oleks nende jaoks väga suur tulemus. Nähes Mehhikot esimeses mängus, siis neil ei tohiks raskusi tekkida Lõuna-Korea alistamisega. Ma arvan, et sakslastel kerge mäng ei tule. Rootsi on näidanud, et nende kaitsetöö on ikkagi hea, jättes näiteks Itaalia mõlemas kvalifikatsioonimängus nulli peale. Ma arvan, et sakslastel tuleb raske mäng ja kui rootslased saaksid punkti, siis nad oleksid väga õnnelikud ja see jätaks neile suure võimaluse edasi minna.