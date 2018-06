MM-i KOLUMN | Michael Lilander: Panama ja Tuneesia mängisid MMile vääriliselt

Tundub pisut ootamatu vahetada kohe teise poolaja alguses tipuründaja keskkaitsja vastu, sest selgelt tundub, et Panama poolt mindi seisu hoidma, aga 45 minutit endast pisut tugevama vastase vastu hoida on keeruline. Siis veel õnnetu juhus, kui ühele Tuneesia võtmemängijale anti läbisööt ja kogu olukorra järel vahetati välja Panama poolt omapärase soenguga Roman Torres. See oli üks pöördemomentidest, kui Tuneesial läks kergemaks, sest Panama kaitseliinist läks üks liider välja, mistõttu kaitseliin läks auklikumaks ja Tuneesial oli lihtne sealt läbi mängida ning nii tekkis palju momente.

Panama küll kaotas täna, aga kui võtta neid arvesse kui jalgpalliriiki, siis nende jaoks oli loomulikult suur sündmus üldse saada MMile. Kindlasti kodudes olid kõik telerite ees ning iga viimnegi inimene elas kaasa – justnagu Islandi koondise puhul. Eks kõik hoidsid neile pöialt ja kui sa suudad veel MMil väravaid lüüa – eriti sellise suure riigi vastu nagu nad tegid Inglismaa vastu –, siis võid rahule jääda. Tänasest jääb neil ilmselt kripeldama, et ei suudetud eduseisu hoida, aga üldplaanis võivad nad rahule jääda. Tuneesia puhul läks teisel poolajal nagu oligi oodata, et nad võtavad pallihoidmise ja domineerimisega oma. Alagrupi mõttes aga ei oleks neid saanud survestada sellega, et oleksid pidanud Inglismaad või Belgiat võitma, sest mõlemad on jalgpalli suurriigid ja pretendendid MMi võitmisele.