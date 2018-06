MM-i kolumn | Mattias Käit: Inglismaal materjali on

Inglismaa mängu puhul ma üllatunud ei olnud. Arvasin, et nad tulevad energiliselt peale. Kui Belgia võitis, siis oli kindlasti ka Inglismaal võitu vaja. Seda ma kindlasti ootasin, et nad lähevad ründama ja proovivad kiire värava kirja saada, et mängu enda kätte võtta. Selles, kuidas Tuneesia mängis, olin ma rohkem üllatunud. Inglismaa oli nendega veidi raskustes ja kaitses tulid samuti mõned halvad vead sisse, mille tõttu omakorda sai Tuneesia veel võimalusi juurde.

Inglismaal endal oli väga palju võimalusi ja esimese poolaja lõpus tekkis juba küsimus, et millal nad veel värava löövad. Jesse Lingardil ja veel mitmel mängijal olid võimalused, aga löödi kas napilt postist mööda või posti. Sellele vaatamata oli esimese poolaja lõpus mäng täiesti Inglismaa käes.

Inglismaa – meeskond, kellega tuleb arvestada

Ma arvan, et Inglismaa on alati oluline meeskond, kellega tuleb arvestada. Selle mängu pealt võib öelda, et neil materjali on ja nad mängivad väga hästi. Samas oli neil vastas Tuneesia. Arvan, et parema vastuse saame siis, kui nad mängivad Belgia vastu ja on näha, kuidas nad tippmeeskonna vastu hakkama saavad. Mitte, et Tuneesia ei oleks tippmeeskond, aga Belgia on kindlasti tugevam. Praegu võib kindlasti öelda, et Inglismaaga peab arvestama ja nad on tugev meeskond, aga täna oli näha, kui palju nad oma võimalusi tegelikult ka raisku lasid.

Usun, et Belgia läheb kindlasti alagrupist edasi. Kuna nüüd Inglismaa võitis, siis ma ennustan, et ka nemad saavad edasi. Kui mäng oleks täna viiki jäänud, siis oleks kindlasti ka Tuneesial võimalus olnud. Kui just Tuneesia Belgiat ei võida, sest siis läheb asi keeruliseks.