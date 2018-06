MM-i KOLUMN | Martin Reim: selliselt MM-finaalturniirilt saab jalgpallipisiku!

Pärast alagruppide loosimist käis vast kõigil peast läbi, et Saksamaa on edasi ning mõtted liikusid teise edasipääseja poole. Neutraalse vaatajana võib öelda, et tegu on jalgpallile kasuliku olukorraga, sest kuigi Saksamaa jaoks on tegu lagunemisega, siis näidati kasvõi Rootsi näitel, et väikestel on parimatel päevadel ka võimalus. Saksamaa vääris oma nappi võitu Rootsi üle, aga omakorda ei saa öelda, et Rootsi ja Mehhiko sellest grupist edasipääsu ei väärinud.

Usun, et need, kes vaatavad MM-finaalturniiri esmakordselt, on saanud jalgpallipisiku. Suures jalgpallis ei lähe kõik seni käidud radapidi – nagu ka ajaloos võivad valitsejad ootamatult vahetuda.