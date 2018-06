MM-i KOLUMN | Martin Reim: Ronaldo võlub väravaid välja

Hispaania kindlasti domineeris ja Portugali mänguplaan olid kontrarünnakud, kaitses tihedalt 4-4-2. Kui mingil ajal passiivne kaitse portugallaste poolt toitis, siis paljud väravamomendid tekkisid sellest, kus Isco või Iniesta sai vabalt liinide vahel palli ja neid ei jõutud enam takistada. Eriti esimesel poolajal oli tõesti ka Portugalil värskust kontrarünnakuid teha. 4-4-2 pealt, kui Portugal oli vajunud enda kolmandikule, siis Ronaldo jäi põhimõtteliselt üksi tippu. Kiire ja võimsa ründajana sai ta tihti alustada vasturünnakuid. Ega Portugal ise palliga mängu eriti ei teinud, välja arvatud lõpus kui oldi kaotusseisus. Palli vallates ja rünnates Ronaldo ei olnudki enam tipuründaja, vaid pigem ikkagi harjumuspäraselt, nagu ka tihti Real Madridis mängides, vasakus ääres. Sealt liikus ta tihti vastu palle küsima ja Guedes jäi tipuründaja koha peale.

Imeline Ronaldo

Ma arvan, et mängus oli Hispaania parem võistkond, aga Ronaldo vastu ei saa, ta on ikkagi imemees. Ta suudab võluda neid väravaid igast momendist välja. Tema kaitsemäng ei ole jõudu raiskav ja kindlasti on see koht, kus teda natuke säästetakse. Palliga mäng viimasel kolmandikul on see, mis tekitab ohtu. Olgu see penaltiolukord, mis ta ise välja teenis või viimane trahvilöök. Need on tema relvad. Ütleme nii, et kui siia kogu kompotti panna ka De Gea ebakindel mäng, siis kokkuvõttes see viik välja mängitigi. Teine värav oli ikkagi õnnega pooleks, et selliseid võib tõesti ainult Ronaldo lüüa, kus väravavaht kuidagi imeb selle palli sisse.

Alagrupis püsib väike põnevus

Iraanil tekkis nüüd mingi väikene lootus, aga nad peavad kindlasti ühelt suurelt punkti võtma. Ma väga kahtlen selles, sest tegelikult võistkondade kvaliteedivahe on suur. Samas, nagu me teame, siis jalgpallis ei tähenda see tihti midagi. Kindlasti paneb see Portugali ja Hispaania olukorda, kus nad peavad Iraani kindlasti võitma, aga ma arvan, et see plaan oli neil ka enne MM-i ja esimest mängu. Tõenäoliselt kummalgi meeskonnal ei tohiks Iraani ega Marokoga probleeme tekkida, aga väga kergelt nad kindlasti peale ei saa minna. Ma arvan, et see viik oli pigem selline tulemus, et loomulikult oleks kumbki võistkond kolme punktiga olnud eriti rahul, aga see on rahuldav tulemus, et minna alagrupis järgmistesse mängudesse. Kindlasti nad rõhuvad järgmistele kohtumistele. Samal ajal tekitab see ka olukorra, kus pealtvaatajatel on põnev, sest alagrupi esikohta jahtides võib hakata lugema väravate vahe. Loogika ütleb, et nad mõlemad üritavad võimalikult palju väravaid lüüa, et alagrupp enda kasuks pöörata.