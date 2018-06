MM-i KOLUMN | Martin Reim: Ronaldo 1, Maroko 0

Ootasin mängu vaadates, millal lõpuks Maroko mehed kustuvad, aga see juhtus alles mängu lõpuhetkedel. See on muljetavaldav, kuidas nende meeskonna algkoosseisu mängijad jaksavad joosta! Nad on väga agressiivsed, marulise kiiruse ja tempoga, aga ma kardan, et see võibki olla põhjuseks, miks nad tänavusel MM-finaalturniiril veel oma väravatearvet avanud pole. Lõpus on vaja õigeaegset puudet, võib-olla väikest pausi, aga see „miski“ jääb neil hetkel puudu. Olen Maroko varasemaid kohtumisi analüüsinud ja tegelikult on neil mängijaid olemas, kes kastis realiseerida oskavad. Finaalturniiri ajaks on nende õnnetuseks vastased nii heas vormis, et i-le on jäänud täpp peale panemata.

Loe veel

Jalgpall on nii huvitav – võid terve kohtumise domineerida, aga sellest ei pruugi piisata. Marokol polnud minu hinnangul õnne ka (video)kohtunikega, sest tänase mängu jooksul tekkis mul korduvalt küsimusi, millal täpselt tasuks videoruumi poole pöörduda ja millist infot mängu kohtunik sealt täpselt vastu saab. Seetõttu ma VARi pooldajate hulka ei kuulu, aga möönan, et see pool on siiski sujuvamaks ja kiiremaks läinud. Tundus ka vahepeal, et isegi kui olukorrad on selgelt võrreldavad, siis kui oled Cristiano Ronaldo, kõlab vile veidi meeldivamalt, kui see, et oled näiteks Nordin Amrabat... Maroko peatreener Hervé Renard polnud selgelt sellise asjade käiguga sugugi rahul ja mõistan teda täielikult, sest oleksin vast samamoodi käitunud.

Portugalil on selgelt mitmeid mõtlemiskohti, kuid rõhutan, et tegelikult on ju tähtis alagrupist edasi saada! Turniir on pikk ja säilib oht, et kui kohe oma kõige paremat mängu näitad, siis võib hoog hoopis raugeda. Eelmisel EM-il näitas Portugal, et tipphoos peab olema õigel ajal.