MM-i KOLUMN | Martin Reim: finaalihõngulises mängus tõmbas pikema õlekõrre Prantsusmaa

Prantsusmaa on tavaliselt mänginud kas 4-4-2 või 4-5-1 süsteemi. Kaitses oli nüüd huvitav jälgida, et väga tihti oldi viiemehelise kaitseliiniga. Selle tõttu, et belglastel tõusis Fellaini ründesse, võttis Pogba teda regulaarselt ja langes vajadusel viiendaks kaitsjaks. Ma ei olegi varem Pogbat nii madalal oma kaitseliinis mängimas näinud.

Üldiselt oli Prantsusmaa taktikaks initsiatiivi ära anda ja lasta Belgial mängu ehitada, et ise minna välja teravate kontrarünnakute peale. Ma arvan, et esimene poolaeg eriti oli pealtvaatajate jaoks selle tõttu haarav. Kvaliteetne oli nii mäng kui ka palli valdamine. Kui vahepeal näidati ekraanil söödutäpsuse protsenti, oli see mõlemal meeskonnal 90% läheduses. See näitab kindlasti kvaliteeti. Väravamomente oli tegelikult samuti mõlemal ning need olid välja mängitud suurtel kiirustel ja filigraansete söötudega. Mõlemalt poolt jõudsid aga kaitsemängijad viimasel hetkel jaole. Loomulikult ei saa mainimata jätta ka väravavahte. Esimesel poolajal hoiti vastaseid nulli peal ja mõlemad tegid tippklassi tõrjeid.

Kui Prantsusmaa mängu juhtima läks, oli eeldada, et nad muutuvad natuke kaitsvamaks. Neil ei olnud vaja rohkem lüüa, vaid hoida kaitse korras. See tekitas veidi mulje, et mäng on Belgia käes ja teise poolaja keskel muutus nende surve päris tugevaks. Kui Mertens vahetusest sisse tuli, andis ta äärelt teravaid tsenderdusi ja oli oodata, et sealt võib viigivärav tulla. See siiski ei õnnestunud ja mängu lõpus oli juba ka näha, et Belgia jõud natuke rauges. See võis olla tingitud ka Brasiilia mängust, mis oli belglastele raske ja energiat nõudev. Prantsusmaa jaoks oli veerandfinaal Uruguaiga kindlasti kergem ja lõpus saigi see võib olla Belgiale saatuslikuks. Üldiselt ütlen, et see mäng oli kirss tordil MM-il. Kvaliteetne mäng ja mõlemad meeskonnad vääriksid finaalis olemist.

Prantsusmaa taktika finaaliks

Arvan, et teine poolfinaal võib olla grammi võrra nõrgem, kuigi nii Horvaatia kui ka Inglismaa on võimelised võitma. Pigem eeldan, et finaalis prantslaste poolt mängu äraandmist ei tule ja usun, et nad on rohkem domineerivamaks pooleks. Seda hoolimata sellest, kas vastasteks on horvaadid või inglased. Nende meeskondade rünnaku ülesehitus ei ole ehk nii heal tasemel kui Belgial. Siiski, eks jalgpall olegi selles mõttes huvitav, et võib olla prantslased eesotsas Didier Deschampsiga ikkagi annavad initsiatiivi vastastele ära ja mängivad oma kiirete ründajate peale. Seda on tegelikult raske ette aimata.