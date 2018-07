MM-i KOLUMN | Martin Reim: aplaus Uruguayle, Prantsusmaal tiitlipotentsiaal

Prantsusmaa vs Uruguay

Prantsusmaa oli eeldatav favoriit ja õigustas seda staatust, sest nad tegutsesid igas elemendis veidi paremini.

Üleolek ei olnud nii võimas, et luua palju momente, ka väravad olid mitte mängulised, vaid esimene suhteliselt õnnelik puude ja teine standardolukorrast.

Müts maha Uruguay ees! Nad andsid lahingu, kaitsesid hästi. Prantsusmaal ei tekkinud nii palju võimalusi kui varasemates mängudes. Väravavõimaluste osas oli üsna vaene mäng, aga pinge oli pidevalt õhus, oli tunne, et kohe-kohe võib juhtuma hakata.

Kui Prantsusmaa - Argentina mäng oli lahtine, siis Uruguay alustas kaitsest lähtuvalt ja üritas kontrarünnakute kaudu midagi saavutada, aga rünnakul polnud jõudu, Cavani vigastus jättis tõsise jälje. Uruguay edasipääsule tõmbaski minu arvates kriipsu peale nende lühem pink - väikese riigi puhul ei ole meeskonnal nii palju sügavust kui Prantsusmaal. See on suurturniiri üks osa - vigastused ja ka kaardid, peab olema õnne või sügavust, et konkurentsis püsida.

Prantsusmaa kaitses võistkondlikult. Nende võimsus kontrarünnakutel ja standardolukordades oli kõrgest klassist ja isegi võimalustevaeses kohtumises leiti variandid. See näitab võistkonna potentsiaali tiitleid võita. Senise turniiri põhjal üks tiitlipretendent.