MM-i KOLUMN | Mart Poom: klassivahe sai täna väga selgeks

Kui Inglismaa oli juba 1:0 juhtimas, siis sai ka Panama paaril korral rünnakule minna ja 11. minutil oli neil väga ohtlik madal tsenderdus, mille Kyle Walker suutis vahelt ära lõigata. Aga Lingard, kelle kohta juba mainisin, et teda töödeldi korralikult, teenis Inglismaale penalti. Panama mängijad nõudsid küll videokohtunikku ja eks see veidi pehme või vaieldav penalti oli, aga Harry Kane realiseeris selle väga kindlalt.

Kolmas värav oli väga ilus ja taas oli Lingard selles põhiosaline, kui mängis Raheem Sterlinguga hästi söötu ja siis tegi ise ilusa löögi, mis meenutas sel MMil nähtud Philippe Coutinho väravat. Lingard keerutas samamoodi ilusa vintpalli taha nurka ja oligi seisuks 3:0. Lingardil oli ka Tuneesia vastu mitmeid häid võimalusi ja tänasega ta õigustas seda, et ta Panama vastu algkoosseisu jäeti.

Edasi tuli juba kiiresti seisuks 4:0 ja oli taas näha, et Panama mehed olid hädas. Viienda värava puhul oli näha, et seal käis korralik maadlus. Eks Panama mängis lihtsakoelist jalgpalli ja prooviti olla agressiivsed ning võitluslikud, aga otse kohtunike silme all ei saa ikka päris vabamaadlust harrastada.

Eks poolajal seisul 5:0 oli tegelikult juba mäng läbi. See tuli inglastele väga lihtsalt. Kuues värav tuli tegelikult ju rikošetist ja Harry Kane ise ilmselt ei teadnud sellest midagi, kuigi sai sellega kübaratriki kirja. Pärast seda võeti ta kohe välja ja eks tal oli üsna lihtne tööpäev. Kui 6:0 löödi ja Inglismaa peatreener Gareth Southgate ka vahetusi tegi, siis langes mängutempo väga märgatavalt ja ega inglastel polnud enam vaja pingutada.

Ma küll hoidsin Inglismaale pöialt, aga oli hea, et ka Panama oma auvärava ära lõi. Oli tore vaadata Panama fännide rõõmutantsu ja Panama peatreeneri naeratust. Kui mäng algas Panama poolt väga agressiivselt ja võiks isegi öelda, et jõhkrutsedes, siis mäng lõppes justkui jalutamisega ja sõbralikus rahvaste sõpruse õhkkonnas. Kõik jäid rahule, sest Inglismaa sai oma kolm punkti ja suureskoorilise võidu, Panama fännid nägid aga oma koondise esimest väravat MMil.

Nüüd ootab Inglismaad ees mäng Belgiaga ja see saab olema väga põnev. Võib-olla on inglaste jaoks murekoht see, et ega senistes mängudes Tuneesia ja Panama vastu ei ole tegelikult nende kaitset korralikult testitud, aga samas pole nad sellest hoolimata suutnud oma puuri puhtana hoida. Nii et küsimärk Inglismaa kaitseliini kohta jääb ja eks seda näitavad edasised mängud