MM-i KOLUMN | Mart Poom: Inglismaa käib koputab kogu aeg uksele

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga avaldame pärast igat mängu MMil kolumni, mis käsitleb lõppenud mängu, mängu kangelasi või on pühendatud detailidele suure spordipeo ümber. Inglismaa-Kolumbia mängu järel jagas kommentaare Mart Poom

Pingeline ja närviline mäng oli, hirmus võitlus ja kõva tempo kuni lõpuni. Kogu aeg oli pinge õhus ja au Kolumbiale, et veel viimasel hetkel viidi mäng lisaajale. Vastased väärisid üksteist. Kui lisaaega vaadata, siis Kolumbia sai alguses momentumi, aga samas teises pooles oli pigem Inglismaal rohkem võimalusi. Tihti on see, et kui tuled rongi alt välja nagu Kolumbia normaalajal, siis see meeskond kallutab penaltiseeria enda kasuks, aga täna oli Inglismaal õnne ja nad said ise sellega hakkama. Kohtunikule tundsin kaasa, tal oli väga raske vilistada, aga suures plaanis sai ta hakkama.

Eks Kolumbia andis täna endast kõik, nad olid väga üles köetud, aga Inglismaal on väga hea võistkond sel aastal: noored, aga samas hästi kokku mänginud ja füüsiliselt tugevad, samuti on hea sisekliima. Nad üritavad mängida kiiresti ettepoole, mitte ei veereta aeglaselt ümber maja nagu tegid Saksamaa ja Hispaania. Kui sa tahad uksest sisse saada, siis ei saa ainult ümber maja luurata, vaid vaid tuleb sisse minna nagu tegi Inglismaa!